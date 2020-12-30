主教山蓄水池｜評估機制及程序俱在　保育團體斥古蹟辦打份工

深水埗主教山蓄水池因清拆工程，令建於上世紀初的地下蓄水池曝光，古羅馬式石柱及紅磚砌成的圓拱惹起熱議，民間要求保育聲音紛起。文物保育專員蔣志豪日前指，事件涉及溝通上的敏感度不足而「掛萬漏一」。

古諮會成員、測量師何鉅業指，一般政府工程均會進行歷史評估，亦會諮詢古蹟辦，認為程序上已有機制處理。「活現香港」創辦人、食衛局前政治助理陳智遠指，同樣認為是次事件與機制或程序無關，而是古蹟辦未有做好把關角色，「Hea做，係打份工心態。」

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

「活現香港」創辦人、食衛局前政治助理陳智遠指，由於政府部門沒有歷史建築相關知識，就算日後加強部門間合作，最終仍要諮詢古蹟辦意見。他指，主教山蓄水池事件上，古蹟辦需負上責任，因其未有做好把關的角色，「無落site（地盤）去望，就算黑都要去照一照。」他指，單從蓄水池的興建年份而言，古蹟辦已經有需要再去翻查更多資料，批評古蹟辦「Hea做，係打份工心態。」

需要加強相關部門的知識

陳智遠指，2009年古蹟辦曾將5個於九龍水塘的構築物列為法定古蹟，當局更應就類似的地下構築物提高保育意識，不能以此為藉口。他指，為防止類似事件再發生，古蹟辦需要更主動巡查具歷史價值的建築物，並要加強相關部門歷史建築知識。他又認為，今次事件反映民間參與的重要性。

古諮會成員、測量師何鉅業同樣指，一般而言大型政府工程均會進行歷史價值評估，而有關部門於發現懷疑具有歷史價值的建築物後，亦會就此諮詢古蹟辦，認為程序上有相關的機制處理。他指，主教山蓄水池有保留價值，因其為政府物業，相信政府不會貿然再進行工程，而評級後亦可再確認蓄水池的歷史價值。

香港大學建築保育學部主任李浩然於港台節目上曾指，過往古蹟辦由於人手不足等原因，未必會實地視察地下建築，認為今次事件為一個契機，讓有關部門去把握時間視察其他項目。他又說，現代工程師對百年前的設計不熟悉，或會將其視為過時落後設計，建議不同部門應多合作。