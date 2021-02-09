賀年活動│漢服不是古裝　團體推廣傳統服盼大眾欣賞華夏文化之美

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-09 19:49

農曆新年將至，很多人都會添衣傳統服飾以應節慶。可是常見的賀年服，只是由有百年歷史的唐裝演變而來，然而近年華人圈掀起回歸更有悠久歷史的傳統漢服，且蔚成風氣，各地社區均由年輕人領頭帶起穿漢服的潮流。香港雖為華洋雜處之地，一群年輕人卻承前啟後，組織社群推動漢服這項華夏民族傳統。 文：賴家俊 攝：賴家俊、受訪者提供

(左起)柑柑和Grace是非牟利組織「漢服香港」成員。( 賴家俊 攝)

柑柑和Grace是本港註冊非牟利組織「漢服香港」成員，二人都有多年研究漢服和推廣漢服文化的經驗，並且身體力行將漢服融入日常生活，以漢服作日常衣服。

說起當初投入漢服圈的原因，二人都因為漢服之美所吸引，益發愛上而成為粉絲。柑柑表示，很多民族有自己傳統服，而且是身份認同一部份，國民至今仍會在大小傳統場合穿著出現；然而漢族有千多年文明，近代以來大家卻只穿長衫和旗袍（民國以來受滿族文化影響的服飾），漢人的傳統服去了哪兒？適逢千禧年後由內地掀起復興漢服文化熱，柑柑等愛好者亦繼承了這股風潮，一群年輕人在香港推動漢服文化。

「漢服文化」是否只是「穿件古裝出街」？柑柑表示，漢服與古裝不同之處，是古裝的形制款式，是由畫家猜想、影視美術指導設計，常見於電視電影中，可是形制並沒有歷史根據。「漢服文化」是指由秦朝至明朝的漢族文化服式，這些服飾雖因朝代不同而異，但有文獻或出土文物佐證。而且是這段千年歷史期間，漢民族主動吸收其他民族服飾特點，取長補短而誕生的服飾文化。

身為推廣漢服文化一分子，穿漢服出街難免遭路人投以奇怪的目光，柑柑和Grace表示可以理解，所以希望讓更多人在不同層面認識漢服文化。就好像在日本見到人穿和服一樣，希望他朝一日，在華人社會中不會再有人因穿漢服而給人投以異樣目光。

試穿漢服被拒入部份場所

「我們曾有一份研究，得來的數據是很多人很欣賞漢服，但他們怕一個人穿會很奇怪，若有更多人同一時間穿上，便沒有了這種尷尬。」曾修讀文化研究的Grace表示，群眾的壓力無疑是推動漢服阻礙之一，同袍亦試過穿漢服而被一些場所拒絕內進，所以一班志同道合的朋友便組織起來互相幫助，鼓勵大家更接納這項傳統文化。

「情況就如香港人過年會寫揮春、平常會有人聽中樂、會品茗研究各種中國茶、會鑑賞字畫或古董，大家都喜歡傳統華夏文化，漢服只是這些傳統文化的其中一種。」柑柑表示。

任何傳統文化都會應時代而有所調適，漢服迷也並不泥古，而是因應時代所需，絕不教條式的推廣。

柑柑表示，對她個人而言，漢服最緊要是恪守其本來的形制或穿搭方式，至於引入具時代感的花紋或用當代流行的布料是絕無問題，情況就如日本人的和服，會用上很多可愛有趣的圖案，但基本的形制結構是不會變，不會把本來綁結的地方改上了用拉鏈。Grace以漢服常見的「中伏」為例，指上衣背面中間有一條摺線，本來象徵「正中」、「守中」的傳統文化，若一些古服沒有這類傳統元素，那便不能算是漢服。

價值認同最重要

推廣漢服文化，柑柑和Grace認為並不能盲目要求所有人都去到研究的層面。「大家有時穿不同地方的民族服，你會覺得這件衫好靚，雖然未到研究層次，但覺得靚已是一種認同。大家會有知識層面上的不理解，但可以有價值上的認同。」對柑柑而言，大部份隆重場合可以穿漢服，但工作或上班難免有些混合衣著，大家只要能分到自己穿的是古裝還是漢服已很足夠。

Grace亦指出，有些喜愛漢服的朋友見到一些人所穿漢服不合標準，便會很嚴厲責難，但這無疑會嚇走很多想進一步了解這文化的有心人，大家應持較開放態度容納其他人學習新事物，可以點出不足但不用過於批判。

相比於內地，香港是華洋雜處之處，中西文化融會，更有助向國際社會輸出和推廣傳統文化，但香港彈丸之地，亦有不少限制讓漢服推廣舉步為艱。柑柑表示內地漢服圈常有店家贊助，各地方政府亦多有支持，可以一年一次在地方古鎮辦漢服節。相比之下，香港暫未有政府推動，亦沒有商家帶頭贊助，香港生活成本高昂和市場所限，亦讓香港難以支持到一家純賣漢服的店舖或手工業者可以維持生計。猶幸這次在一個商場的協助下，「漢服香港」可以參與其中的園遊會，向普羅大眾推廣漢服，讓更多人認識漢服是怎麼。

「我們之前雖然有機會接受傳媒訪問，但一直未有機會在一個較大的地方讓公眾有機會去認識漢服是怎麼，過往亦只能以學校為據點逐間上門推廣。這次是難得有一個較大的平台，設有展版介紹各朝代漢服特式，展示12款常見漢服。也讓大家可以試穿，接觸一下各式漢服。」柑柑表示，他們並不是扮古人，也不是穿戲服，希望大眾對漢服更了解後，不論是否喜歡，也不會視漢服為獵奇，也讓喜歡漢服的新同袍，不會再受到異樣眼光看待。

年輕人一旦迷上傳統，會追尋得比成年人更徹底，更認真。誰說年輕人貪新忘舊？

【展覽詳情】 活動名稱：迎福園遊會 日期：即日至2月28日 時間：中午12點至晚上9點 地點：奧海城2期主題中庭

【漢服多面睇】

受訪者柑柑和Grace，為我們介紹受訪當日所穿漢服特點：

1.柑柑所穿漢服

上衣：仿孔府舊藏立領斜襟長衫，紋樣是葵花鎖子紋

馬面裙：暗紋是歲寒三友，織金紋是松鼠葡萄

2.Grace所穿漢服

毛呢外套：仿北宋長干寺褙子

上衣：仿北宋鐵拐墓窄袖褙子