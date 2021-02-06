【沙畫藝術】由護士轉職沙畫師 　教長者繪畫故事克服身體障礙

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-06 06:00

有藝術家選擇埋首做專屬自己的作品，但亦有藝術家選擇為別人所需而創作。一灑一抹，沙畫師阿雪選擇用沙畫訴說不同人的故事，紀錄他們不同階段的美好回憶。纖細的幼沙透過畫師的擘劃，在泛黃的照明下萬千變化，轉化成令人目眩神迷的圖畫。 文、攝：賴家俊

沙畫師阿雪原職護士，投身全職藝術家後，運用醫護知識結合藝術技巧，教導長者繪畫沙畫。(賴家俊 攝)

以沙畫整理人生回憶

自小學習油畫的阿雪，任職護士經年，數年前在一次長達九個月的旅行中，體驗漫活，由絢爛回歸平靜，對藝術生活有另一番體會，迷上了講故事。回港後查閱資料，知悉沙畫正是一門講究故事性的創作藝術，遂透過上工作坊和網上自學形式學習沙畫，最終決定放棄薪高糧準的護士職業，選擇全職走沙畫師的路。

「我不知自己是不是藝術家？因我的創作是根據別人的需要而做，為他人畫故事，我只是一個媒介，紀錄他們的回憶。」

將興趣變為事業，阿雪認為首先要學習放低，轉型初期雖然有點吃力，但尚能維持生活。她認為能轉型成功，是因為她喜歡為別人的故事繪畫創作，倘若單單只做專屬自己的作品，作品未必容易接近群眾，倘是幫助別人做創作，那以藝術維持生計這條路並不會是太困難。

阿雪會以綜合技術的形式來創作她的沙畫，即是結合多媒體技術，運用沙動畫、繪畫、近似素描的手法結合創作，讓觀賞者更容易產生共嗚。常見的沙畫有不見雙手的沙動畫，亦有雙手入鏡一筆筆擘劃的手法，有些手法會保留場景變換過程，或以電腦動畫形式呈現動感。只要有助觀賞者代入想像空間，阿雪的沙畫作品都會運用不同手法，以直白易明的方式，感動觀賞者。

「曾有父母找我為他們成年的兒子創作沙畫，紀錄兒子三十年來成長的片段。」如是者，公司活動、慶典婚宴、個人提案等等，不同專案開始找上她，以沙畫紀錄不同人生、不同機構的故事，堆沙成石，讓阿雪見證了不同生命的點點滴滴。

【繪畫沙畫技術簡介】

沙畫紀錄一家溫馨時光

不論是擔任護士或是沙畫師，阿雪希望工作能幫助他人，倘若自己的付出能幫助更多人，即使回報不多亦感到十分滿足。早年她與東華三院合辦「人生沙畫」計劃，為多位晚期病人以沙畫形式紀錄人生片段，成果會以短片形式交付病患與家人，讓這紀錄成為家人們珍而重之的作品。

「我會先為每一位故事主人翁訪談，但這些病患有些狀態比較差，只能以點頭回答我的提問，我們在很短的時間內會談幾次，期間可能有他們家人參與，是他們與家人最後的相處時光。」創作成果會製作成一張紀錄咭，咭內有一個播放器把影像交回家人，有些家人會選擇與病患一同辦一個放映會，大家一齊欣賞這份最溫馨的時光。

沙畫用力要求適合長者學習

除此以外，阿雪亦結合醫護知識和沙畫技術，為長者舉辦沙畫班，讓一眾老友記發揮創意。長者的沙畫班一般在一小時內完成，阿雪先會為他們做靜觀訓練，好好專注當下，然後再做10分鐘簡單肌力訓練，扭扭腰，動動手指根骨。

「長者們很聰明，雖然大多沒有受過藝術訓練，但都有自己創作空間。不同教小朋友要哄他們去做，長者們十分肯學肯做，很多時為做到效果而永不放棄，有坐輪椅的長者做不好鋪沙，他們會想方法令自己做到。」阿雪表示，大多數長者都有關節問題，不同於寫字要手指緊緊拿穩筆桿，沙畫的好處是可用雙手每一個面來做創作，若果這隻手指動不到，可以用其他部位來繼續繪畫，相對要用的力較柔較細。

疫情持續多時，所有教學班停辦，婚禮宴會亦停擺，兩三個月零收入卻讓阿雪重拾久違了的獨處時間，讓自己好好沉澱，做一些久違了而很個人化的創作。最近還有機會與外地餐館合作做一些動感較強的食譜創作，為平凡的煮食教材，添上活潑氣息。不同的創作體驗，讓自己更有動力走將來的每一步。

疫情停工這段時間，她引入了自己命名為「沙漏畫」，來自奧地利的藝術品來香港。「沙漏畫」運用化學物料，把藏在玻璃架中的沙礫，仿如漏沙的流動，按不同的擺動而呈現千變萬化的景像。

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