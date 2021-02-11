【牛年新春】藝術文物看牛文化　畫牛名家李可染水墨下牧童樂

撰文： 呂一行 最後更新日期： 2021-02-11 06:00

金牛迎春，牛運當頭！ 新年來臨之時大家有何願望？有些人希望身體力壯如牛，有些人則盼望樓市、股市氣勢如牛。在疫情、社會環境不穩之時，香港人更要積極。而藝術品的功能，就是可以透過點線面和色彩激勵人心，讓大家沖喜！今期便教大家如何趁新年應節，選購和收集吉祥的藝術品。 文：呂一行

今期筆者精選了多批藝術品，包括從新春畫作、玉雕，讓大家在假期中好好休息、重整旗鼓，為新的一年打拼！

新春水墨：吉慶題材添節日氣氛

不要以為中國書畫水墨只有黑白色，其實不少作品色彩豐富，很適合新春時欣賞和擺放。中國書畫歷史悠久，中國人對新年十分重視，自然會有很多富有吉祥與喜慶意涵的作品。佳士得亞太區中國書畫部專家譚又維說，藝術的一大本質是真善美，很多藝術作品都蘊含了畫家的美好感情。「就我們關注的中國書畫領域來說更是如此，畫家通過在畫面中表現美好的主題，來表現對未來的期望和祝福。」在農曆新年欣賞這些作品就是最好的契機。

在華人傳統中，農曆新年象徵著春天的開始，一元復始，萬象更新，舊年的不如意都會隨新年開始消散。他介紹了一批最近徵集的一系列非常應景的作品，例如丁衍庸的《金牛迎春》，這正應和辛丑牛年的到來。他把其它百多幅作品，建立了一個名為「香江春曉」的應節主題。「這些珍品不光是呈現給書畫收藏家欣賞，廣大藝術愛好者也能夠通過網絡的形式欣賞到作品，感受到藝術作品帶來的鼓舞和力量。」

應節買新春主題藝術品

譚又維說，趁新年買新春主題藝術品可以說是中國文化中的一個傳統。「在以往並沒有現在這般成熟的藝術市場時，藝術愛好者會通過各種方式向畫家索求迎春主題的作品。如果認識畫家的話，便可直接求他繪畫，也有藏家通過人際關係來代求作品。」

在去年春天一場拍賣會，王新衡家族重要中國書畫收藏中，就有兩三幅作品是張大千直接送給好友王新衡夫婦拜賀新年的，主題包括松竹梅這類吉祥瑞慶的主題。「自從拍賣走入中國書畫愛好者的圈子，我們也明顯感受到與新春有關的吉慶題材作品更加受到藝術愛好者喜愛，藏家購入後既可懸掛家中欣賞，增添佳節氣氛；又可贈送親友共慶佳節，兩相宜。」

想買畫應節，又應買哪類新春主題、構圖的作品？譚又維說現時大眾的品味並不單一。「審美上趨向於傳統的人，就更加欣賞傳統主題，如吉祥花卉、福字吉語等。使用紅色顏料如硃砂創作的作品，或者於紅箋上創作的書法會更加討喜。因為紅色在中國文化中是吉利的顏色。另外，也有年輕一輩藏家關注著當代畫家與文人的創作。」最近一次拍賣會便呈現了香港作家和藝術家李純恩的作品《豪氣過新年》。「以他獨創的當代藝術語彙帶入畫作，風趣幽默中承載著對新年新氣象的愉快嚮往，受到很多年輕藏家的關注。總之，能打動人心靈的作品便是好作品。」

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牛玉器：十二生肖中最巧雕功

以古以來，不少玉器愛模仿十二生肖的形態。今年是牛年，當然介紹牛玉器。牛象徵勤力、身體強壯，相信今年會很受歡迎。現代動物造型擺設姿勢多樣化，但玉雕動物的款式卻不多，很多時都是採取臥姿。因為玉十分貴重，如造成三尖八角，會花費不少材料。所以工匠會盡量把動物製作成扁平姿勢，而臥姿是最經濟的設計。因為把牛的軀幹、牛角和牛尾擠在一團，節省出來的玉材便可以雕成其它器物。一般綠色的翡翠會被製作成手飾，而白玉和黃玉會製作成擺設或手玩器。一般皇室和貴族喜愛收集黃玉，因為較少有，價值較高。牛是難雕刻的門類，因為牛角、牛尾十分細緻。現實中的牛身形巨大，但要把牠變成一件細小的玉雕，需要有巧手的工夫。

春牛圖：牛和人關係有故事

「春牛圖」每年都會在《通勝》中出現，不同形態各有寓意。平面畫作中的牛確實是充滿想像力，生花妙筆可以把牛畫得活靈活現。筆者精選了以下一批牛畫，當中除了要欣賞主角牛外，還要細心解讀牠和人類、身邊景物的關係。而當中，我最喜歡中國畫家席德進的一張水墨作品《雙牛》，一黑一白的牛雙雙對對，給人圓滿的感覺。不過，要看牛畫必定要數李可染。李可染算是畫牛的專家，在創作生涯中曾繪畫不少牛畫。連自己的畫室也取命名為「師牛堂」。不過，他對牛的細節卻不願多著墨，因為他最看重牛和牧童的關係，這些畫中的牧童不用戴口罩，和溫順可愛的牛玩耍，或在牛附近吹笛，一片清新脫俗的畫面，可以令悶悶不樂的香港人沖喜一下。一群牧童在紅葉藤蔓下悠閒地聚餐，不用擔心被病毒感染，這正是香港人的新年願望！

春節器具：工藝寓意別具心思

中國嘉德（香港）國際拍賣有限公司的瓷器工藝品部業務經理張叢輝稱，和新春有關的器物，有些款式中間有個「春」字，即寓意春天到來，亦有「長春」的意味。以《剔彩壽春寶盒》為例， 以黑色、紅色製作不同層次，塗抹近三十多層，前期工作要花幾個月時間才完成。而《御製剔彩春字天圓地方琮式盒》則代表天和地，寓意圓圓滿滿、方方正正的意思。