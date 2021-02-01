【小王子75周年】官方授權港人插畫師延續經典　再續玫瑰愛情故事

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-01 18:45

童話故事讓小孩對世界充滿憧憬，可是不少故事背後卻背負著成年人的感懷和辛酸，法國著名童話《小王子》正是當中代表，這個童話繪本對很多讀者來說，讓他們在小小年紀翻開一幅幅精美插畫時候，窺見了成長的落寞與無奈。今年是《小王子》出版75周年紀念，一系列紀念活動相繼推出，當中包括2020年獲法國官方認可《小王子》新版繪本作者蔡景康於尖沙咀舉辦的首個個人作品展， 展覽將預告由Steven創作的《小王子》第二部內容。 文、攝：賴家俊

蔡景康（Steven）是首位華人插畫師獲法國官方授權繪畫《小王子》，並獲授權於今年出版《小王子》第二部故事。（賴家俊 攝）

《小王子》是全球擁有最多讀者和譯本的童話經典，不少藝術家曾參與《小王子》創作，蔡景康（Steven）卻是首位華人插畫師獲法國官方授權繪畫《小王子》，並獲授權於今年出版《小王子》第二部故事。這次名為《星の流浪曲 Le Havre》的插畫展，可以說是這部家傳戶曉經典最新第二部故事之前奏，逾30幅畫作描繪小王子在星際間流浪的樸實日常，新續作延續了第一部的人物關係，由小王子尋找玫瑰展開全新的故事。

【重點畫作】 (以下畫作及意境描述均由 Steven 創作)

(唯獨你是不可取替) 小王子說： ｢你在玫瑰花上所花的時間，使她變得 重要」 ｢我那朵玫瑰，別人以為她和你們一 樣， 但她單獨一朵就勝過你們全部。 因為她是我澆灌的。因為她是我放在花 罩中的。 因為她是我用屏風保護起來的。」 愛很美 不單因為你是唯一， 而是我們都是唯一。

「以前看童話故事是很單向式，多是從主角的角度來敘事，卻忽略了其他角色的感想。現在重看童話故事，切入點可以不是主角，而是探索其他角色的看法和感情。」

在《小王子》故事中，玫瑰是小王子的初戀，也是小王子愛的啟蒙，小王子全心全意地愛着玫瑰，玫瑰給讀者的印象卻是高傲且難以親近，有點像要人溺愛的少女，可是「她」卻讓小王子明白到世界上有比自己更重要的東西，雙方最終無奈要離別，也讓小王子上了寶貴的一課。在Steven的續作故事中，他希望展現玫瑰的感情和個性，讓玫瑰首度幻化成為人形少女，與小王子相遇重逢，以現代手法延續他們動人的故事。

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盼繪本成港人心靈避風港

「若果小王子返回星球後見到玫瑰花，他會有怎麼感覺？玫瑰若果有感情，對她呵護備至的小王子離開後，玫瑰會感到焦慮和自責嗎？」

《小王子》雖然是童話，但故事主題卻充滿了世情冷暖，人生三昧。《小王子》原作者出身貴族家庭，曾任飛機師參與對納粹德軍的戰役，一生人大起大跌。Steven表示，過往的《小王子》作品，小王子形象都是較為夢幻繽紛，可是當大家回看作者一生和他創作《小王子》的背景，將可有另一番新解讀。Steven這次創作，便嘗試以細緻的筆觸注入原作者的感受，希望既保留大家心目中的形象，亦有新鮮感帶給讀者。

這次展覽名稱的法文為「Le Havre」，有「避風港」的意思。疫情下時局複雜多變，Steven希望他的作品可讓大家找回心目中的小王子，透過繪本療癒生活的遺憾，找到心靈上的避風港。

(右起)羚邦集團有限公司執行董事趙小鳳女士及2020年度法國官方認可《小王子》新版繪本作者Steven Choi。(照片由受訪單位提供)

今年是《小王子》出版75周年紀念，《小王子》香港授權代表、羚邦集團趙小鳳表示，6月29日是《小王子》原作者Antoine de Saint-Exupéry（1900-1944）的生日，屆時將會以這日定為「小王子日」，再次邀請Steven合作舉辦簽名會和工作坊推廣這個經典，讓更多讀者可感受欣賞《小王子》的氣氛。

【延伸閱讀：玫瑰與小王子（1）：玫瑰的真實存在】

【藝術家簡介】 Steven Choi（蔡景康）土生土長的香港畫家，是首位榮獲插畫界兩大最高殊榮「英國 WIA 國際插畫專業大獎」及「日本 JIA 插畫大賞最高賞」的華人得主，其得獎插畫作品曾於英國薩默塞特宮展覽及進行全國巡迴展，更曾進駐泰特現代藝術館、羅浮宮、龐畢度藝術中心等。他更是首位與日本殿堂玩具品牌海洋堂合作推出藝術玩具的華人藝術家，海洋堂社長宮脇修一盛讚 Steven Choi 個人風格強烈，用色構圖鮮明細膩，擁有超脫世俗及充滿神秘氣息的孤獨感，近乎冥想的靜謐和詩意都成了作品中極具辦識度的藝術標誌。