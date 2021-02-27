湯禎兆專欄｜還是日本｜高橋一生綾瀨遙換靈魂從一枚口罩開始

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-02-27 00:04

文：湯禎兆

依稀憶記有人曾提及日劇與港劇乃至韓劇的比較，其中一大分別是前者具備濃厚的即時現實性，針對社會現況的回應往往瞬間即現，令人看得投入萬分。我記憶中的名作首推日劇神作《最高的離婚》（13），瑛太與尾野真千子因311東京大停電，被迫徒步走回家中而認識，從而開展一段關係，應景得來又極具說服力。

好了，近期的日劇中，不少人同樣對《逃避雖可恥但有用》SP版津津樂道，原因真是因為全劇發展，與日本的疫情發展緊扣，最後連新垣結衣的孩子出生了，也被迫與父親星野源分離兩地，最後唯有隔空遠望以慰思念，更加屬百分百的催淚安排。

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只是我想說的，乃《逃避雖可恥但有用》SP版絕非個別例子，20年底的《姐姐的戀人》，有村架純及林遣都的愛情故事，全在一所百貨公司內萌芽建構。但其中令人難忘的一幕，是有村架純作為店員，看到顧客因爭奪口罩而失態而感到難受，那正是現實的沉重寫照。而21年的《天國與地獄》第一集便直接回應口罩的日常壓力，講述綾瀨遙在車廂中因忘了戴口罩遭左右白眼，幸得高橋一生遞上一枚協助，兩人由此而初見相識，後來更發展成互易身分的瘋狂情節。

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這正是大家深愛日劇的原因之一——不迴避逆境，不作掩耳盜鈴的無謂舉措，彼此同悲共喜，感受戲情人生的滋味。

（專欄「還是日本」今起每周刊出，標題由編輯撰寫，原題：口罩日常。本文不代表藝文格物立場）

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