Liam Wong拍攝東京雨夜Cyberpunk藝術攝影向《銀翼殺手》致敬

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-01 16:30

+ 2 + 2 + 2

擔任電玩影像藝術總監的 Liam Wong，拍攝了一系列東京霓虹夜晚，充滿了未來城市和 Cyberpunk 的科技都會感，將東京作為後工業化、反烏托邦一般的城市投射。

文：moom bookshop ｜ 圖：Liam Wong《TO:KY:OO》

生於蘇格蘭愛丁堡，就讀於專精電玩遊戲和資工才華的爐灶──亞伯泰丹地大學，Liam Wong 主修電腦藝術，並在 25 歲時便成為電玩開發商 Ubisoft 最年輕的電玩藝術總監。Liam Wong 持續致力於創作屬於真實和幻境的邊界質地；在一次因遊戲開發之故而前往東京時，他全然地迷上了這座在夜裡散發火紅光芒的浮游之城。⠀

攝影引領著他脫離了電玩的舒適圈，藉由攝影而得以認識更多遊戲世界以外的人群。這些際遇彷彿釋放了體內的某個未曾謀面的靈魂，帶領 Liam Wong 放下設計工作，轉而拾起相機，踏上日本。

他受到如《銀翼殺手》的設計師 Syd Mead 和遊戲製作人小島秀夫等人的影響，Liam Wong 結合電玩設計的才華和早已渾熟的軟體技術，發展出他獨特的攝影視野。他拍攝下東京的夜景，以一種超現實的質地與風格，製作了夜之東京，最終成為《TO:KY:OO》一冊。

攝影集《TO:KY:OO》吸引了世界的矚目，和來自電玩界、攝影界、設計界的各方讚譽。這是屬於電玩裡的東京，同時也是屬於東京裡的電玩；是一名遊戲設計師的攝影才華集結，也是新生代攝影師的設計之眼所上演的東京樣貌。

尋書地圖——

【自moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫。圖片來源】

延伸閱讀——

【廢墟觀光｜另類探險家都中伏】

+ 9 + 9 + 9

【安達祐實寫真桑島智輝 抵抗婚姻未知未來的不安】