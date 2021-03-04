葉曉文專欄｜香港山水筆記｜行山發現Pokémon神獸原型潛伏大埔滘

撰文： 葉曉文 最後更新日期： 2021-03-04 15:34

轉眼間一個季節過去了，冬去春來，天氣逐漸暖和，這幾天早上醒來，我們甚至嗅得到空氣中彌漫著的濃重的濕氣。今次要為大家介紹的遠足健行地點，也許沒有廣闊美麗的「大景」，但走在小小的林徑裏面，我們可以尋找到原始森林的感覺——大埔滘自然護理區。

圖、文：葉曉文

大埔滘自然護理區屬香港最早期的自然保護區，樹林自海拔50米伸延至650米的草山山頂，面積達460公頃，保存了有全港最茂盛和最完整的次生林。

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起點位於大埔道車路旁，沿著行人路往上走20分鐘，即能走到「四色林徑」的入口，這四條林徑長短不同，分別紅徑為3公里、藍徑4公里、棕徑7公里及黃徑10公里，可依照自己的體力及郊遊時間而選擇。

首次走大埔滘的話，我建議走山腰紅或藍徑，路程較短之餘，由於兩徑依傍水邊，除了可探頭觀察淡水動物外，也能在潮濕的泥土間，找到不少「期間限定」的菇菌類。

兩旁大樹鬱鬱蔥蔥的大樹叫人心情放鬆，山邊小花總是叫人驚喜。於1977年被劃定為特別保育地區大埔滘，經過數十年的保育，已成功吸引各種動物在此留連繁殖；小鳥歌唱，蜂蝶飛舞，生機處處。

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作者簡介｜葉曉文，香港作家及畫家。愛好自然郊野，近年投身自然書寫，二○一四年及二○一六年出版圖文著作《尋花——香港原生植物手札》及《尋花2》，二○一七年底推出動物相關著作《尋牠——香港野外動物手札》，二○一九年最新作品為短篇小說集《隱山之人in situ》。繪畫及文字作品散見於報章及雜誌，曾舉辦個人畫展「花未眠」、「城市森林中的花與牠」及「在山上——筆記香港動植物」。亦曾跟私人機構、非政府機構、政府機構、學校等有不同形式的合作，舉辦如講座、畫展、野外導賞、創作坊等。二○一九年任荔枝窩梅子林村藝術活化計劃之壁畫策展人。

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