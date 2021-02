【春季賞花】嘉道理生態藝展蘭花變字 有機物料完展後回歸自然

撰文: 賴家俊 最後更新日期: 2021-02-24 11:22

春季是賞花季節,當中春季盛開的蘭花姿態秀美、幽香清遠,更為人所喜愛。大埔嘉道理農場在今個春季與藝術家鄭波合作,呈獻以蘭花為主題的生態視覺藝術展,有別於一般藝術館展覽,展品除了於戶外花園展示,還高度與自然環境融合,希望遊人郊遊賞花之餘,從欣賞花卉生長的不同形態變化過程中,宣揚重建萬物平等共生的理念。 文:賴家俊 圖:賽馬會藝壇新勢力

是次作品展由香港藝術發展局主辦,是鄭波於2018年泰國喀比雙年展同名作品《生命如此艱難,何必搞得這麼簡單?》(Life is hard. Why do we make it so easy?)的延續,靈感來自泰北農民Jon Jandai名為「Life is easy. Why do we make it so hard?」的TED 演講。鄭波得悉泰國保育團體繁殖蘭花以填補森林被偷去的花卉,因而受到啟發並開始以蘭花製作成文字裝置作品。今年將以蘭花為題材的一系列藝術品,並與嘉道理農場蘭花專家合作,從本地蘭花中挑選合適品種,種植出「生長的宣言」。

左起:梁詠詩(香港藝術發展局企業發展及國際項目高級經理)、紀仕勳博士(嘉道理農場暨植物園高級生態學主任(植物保育)、鄭波(藝術家)、劉妍汶(嘉道理農場暨植物園藝術教育主任)((賽馬會藝壇新勢力)

「現在生態危機已是全球問題,我們不可以只看到人類的需求,若忽視其他物種需求,人類亦無法生存。」從事新公共藝術多年的鄭波,近年關注氣候變化和生態多樣化危機對人類帶來的影響,希望透過自己的作品,推廣大眾關注保育議題,希望大家不要只從人類角度去看世界,重新審視大自然與人類合作共生的關係。

新公共藝術強調藝術家及其作品與社區的關係,鄭波這次選擇以花園為場地,以一個有生命力的環境來呈現他的作品,遊人可以隨著觀賞當下的陰晴,植物生長的不同形態而看到不同的作品。有別於一般公共藝術單單以一件雕塑來表達創作者的訊息,鄭波為了「順其自然」減少對大自然的影響,整個創作過程都選用二手或有機物料為材料,即使如播放製作過程的大電視都是鄭波向友人相借,他希望做到不浪費新資源,而展覽結束後製作材料可以循環再用,或放回野生地方生長。

與村民合作製參展竹棚

「這次作品的挑戰比泰國那次要大,這次和藝發展、嘉道理合作,與南丫島、大嶼山居民一同創作,整件事要很多人合作才能做到。」為了加強與社區的互動,居於大嶼山的鄭波,邀請了南丫島和大嶼山的村民合作,以工作坊形式一同製作展覽用的竹棚,亦與嘉道理農場的蘭花專家Stephan Gale(紀仕勳博士)及其團隊合作,鄭波負責美學設計,園方支援如何把依附性的蘭花附生於竹棚上展示,亦協助掛上裝置避免樹木受傷害。這次藝展希望做到美感與科學並重,運用生物生長的特性,讓大家欣賞到蘭花裝置在展期中生長變化之餘,從中了解團隊在整個創作的學習過程。

「在香港想做有意思創作的人很多,香港本身亦是一個很美麗的地方,但大多數人只注重城市為香港特點,而忽略了秀麗的大自然,多樣物種亦是香港的特點。」

是次創作將於嘉道理農場暨植物園的「葛先生花園」呈現,遊人可在花園沿路小徑尋找各個展品,園內「藝舍」亦會展出鄭波近年的植物速寫手稿和展覽製作過程片段,當中包括鄭波由德國回港隔離期間,十四日內觀賞屋內植物逐日變化而速寫的作品。

藝術家簡介─鄭波 鄭波生於北京,在香港大嶼山居住。於美國羅徹斯特大學取得視覺文化研究博士學位,現於香港城市大學創意媒體學院任教。 鄭波以藝術家、研究者、教師等多重身份從事創作,長期專注社會性和生態性藝術實踐。他從邊緣人群和邊緣植物的視角探查歷史、想像未來,創作充滿野草的花園、富生命力的口號及以「生態酷兒」為題的影像。近年合作的機構包括柏林格羅皮烏斯美術館、京都市立藝術大學美術館、歐洲宣言展、台北雙年展、上海雙年展等。

【展覽詳情】 展覽名稱:賽馬會藝壇新勢力視藝展:鄭波《生命如此艱難,何必搞得這麼簡單?》 展覽日期:即日 至2021.4.25(日) 展覽地點: 嘉道理農場暨植物園 - 葛先生花園及藝舍 費 用:須持有效門票入場,收費詳情請參閱嘉道理農場暨植物園網頁 (因應2019冠狀病毒病的最新情況,入場人士需配合園内防疫措施。請留意網頁的最新公布。) 【展覽導賞團】 網上報名:www.newartspower.hk/event/zheng-bo-guided-tour/ 費 用: 免費 導賞團時間長度:約40分鐘

