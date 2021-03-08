香港人移民聽哪幾首歌測試淚腺健康狀況｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-03-08 00:00

我常執意地認為，在外國長大的香港人對廣東歌有種情意結。

在加拿大生活時，深感中文電台是華人移民的生活支柱。國外節奏緩慢，更多空閒時間，駕車的時長也多——不是聽電台就是轉CD。

文：林綸詩

至於小朋友呢？美加著重多元文化，在學校裡老師鼓勵大家介紹自己的文化產品，音樂堂輪流表演必玩lip singing，播著原唱音樂，學生就跳舞及用唇語唱歌，夾得好的話就鄭秀文上身，夾得不好就變搞笑表演。印度同學們玩bollywood style，香港人就 Beyond至四大天王都不放過。

不同世代的人，各有因由倚賴廣東歌。當老一輩用黑膠唱盤播著鄧麗君懷念故鄉，中年人最愛是八十年代移民潮飲歌《千千闋歌》，家中卡拉OK必播。

來日縱使千千闕歌 飄於遠方我路上 來日縱使千千晚星 亮過今晚月亮 都比不起這宵美麗 都洗不清今晚我所想 因不知哪天再共你唱

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別以為年輕一代在外國土生土長會對廣東歌無感。很多人還是會尋根。當時王菲《Di Dar》一曲十分前衞，還記得音樂錄像除Di Dar二字打英文，其他中文字在背景化成不中不英的配音：哭了＝huk liu。對讀不夠中文的少年來說，有點型格，又容易入腦，也是日常語言。王菲這張最後的廣東碟充滿英倫trip-hop風，絲毫不會讓西方billboard流行曲比下去。

不要聽見你心跳 是害怕突然你醒了 你自然說太夜了你定然必須走了 我突然哭了哭了哭了 Di-Dar......

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另外就是中小學才移民過去的，外國音樂雖然是花花世界，但一定有幾個心愛歌手代表自己對香港不變的愛，持續給予身份認同。很多香港同學喜歡鄭秀文，大概因為她行國際天后公式，歌詞還新潮地加幾句日文。歌影舞衣著皆別樹一格，移民孩子都需要一個皮膚眼珠顏色跟自己一樣的偶像。

Chotto Mate Yo 愛心你不必一次盡傾 給我一秒 讓我冷靜 愛心請你不要一次盡傾 情話寧願你分批講給我聽聽

以上都是我的片面片段，不盡有代表性，不過曾身在其中，還是覺得人在海外，對廣東歌一定會有點鄉愁呢。

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（專欄「歌詞心頭好」每周一刊出，標題由編輯撰寫，原題：「海外華人音樂情意結」本文不代表藝文格物立場）