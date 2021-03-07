莫扎特巴哈舒伯特《Penthouse》音樂密碼｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-03-07 00:00

《Penthouse》火紅，第二季隨即開播。上流社會的慾望鬥爭，夾雜誇張的生死對決畫面，狗血就是其娛樂方式。相比起狗血，引起我注意的，是劇中反覆出現的歌劇。

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文：劉美兒

韓劇以古典音樂作為配樂打底，其實常見。被劇迷捧為神劇的《來自星星的你》，從巴哈的《Minuet in G major》中取材改編；談近一點的《在我最漂亮的時候》，舒伯特的《天鵝之歌》基本上是全劇的主旋律。《Penthouse》中角色設定之一是女高音，一群富二代亦是音樂名校的菁英（或純粹憑著身分地位獲取既得利益的偽菁英）。

與其說因為配合角色及凝造整體氣氛，古典音樂在劇中作為上流人士「高雅」、「講究生活品味」等的符號象徵，來得更加強烈。唯一並非上流社會出身的母女角色，她們本來音樂才華洋溢，但因家勢不如他人，總是被打壓，母女之間也充滿著愛恨矛盾。有趣的是，不確定是巧合抑或刻意安排，兩人也分別唱過莫扎特生平最後一部歌劇《魔笛》的選段《地獄之復仇沸騰在我心中》，歌詞正正關於母親夜后和女兒帕米娜的角力拉扯。

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走小清新路線的愛情劇《你喜歡布拉姆斯嗎》，更加開宗明義，以布拉姆斯、舒曼和克拉拉的三角戀故事貫穿全劇。相對於浪漫唯美，女主角的遭遇其實更加讓我踏實寬心 —— 一個無論怎樣勤奮，礙於資質能力，也無法達成當出色音樂家的夢想。人與事的緣分，大抵如此。結尾的註腳是樂理上的crescendo，漸強。女主角毅然放下糾結，以另一種方式，擁抱音樂。但，之於對音樂的愛，她並沒有減少半分。

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（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：狗血劇裡的魔笛。本文不代表藝文格物立場）