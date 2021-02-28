韓劇警官幾乎全家亡　朴海鎮新劇玩到幾盡｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-02-28 18:29

網路驚悚漫畫 Crime Puzzle，據說口碑很好，韓國以外，其他國家的付費渠道也能找到翻譯版本。大學犯罪心理學教授與犯罪側寫師，透過十個對話，不斷推翻與拼湊，梳理出殺人案的罪證脈胳。教授對時間極其敏感，以分秒精準地判斷一切，推考疑兇的步伐，讀來確實有一種讓人毛骨聳然的陰冷。

文：劉美兒

Webtoon改編為漸成趨勢，這部作品同樣被看中。就故事氛圍，不難聯想起舊劇《壞傢伙們》，那算是犯罪經典劇之一。去年台灣某電視台策劃專題，再播此劇，在捷運大賣廣告。故事一開頭，城中發生多樁殺人案，警官女兒也是受害者，極度傷痛之下，他決定與獄中三個服刑者交易，每回只要破案成功，即可談判申請減刑。以暴易暴，以狠鬥狠。

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【2021.02.21 劉美兒專欄文章：韓劇大叔國民妹妹上流IU下游寄生上班人生】

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黑幫朴雄哲（馬東石飾）的力量與膽識，殺人技術高超的職業殺手鄭泰秀（趙東赫飾），高智商的李正文（演員朴海鎮亦被選定為Crime Puzzle劇集版的男主角），是警官口中的「癲狗」。調查過程中，犯罪者與執法者複雜又極端的關係，身為罪犯卻同時痛恨其他十惡不赦的兇徒，久不久浮出的、連贖罪的勇氣都不夠的愧疚。

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因被真正殺人者陷害下藥，這位連環兇殺案重犯根本沒有殺人記憶，連自己無辜與否，也不能確定。有一幕，馬東石忍不住拳打朴海鎮：「你一直說自己記不起，這樣不累嗎？」李回：「累啊，所以我很想結束一切。」相比起血腥與暴力勾起的心驚膽跳，躲在暗黑裡的惘然，更讓我哀傷。

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（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：血腥裡的暗黑寂寞。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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