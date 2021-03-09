隱喻色彩大師Raoul De Keyser香港首展　運用小色塊啟發無限思考

撰文： 呂一行 最後更新日期： 2021-03-09 13:57

一年來，本港藝廊又開館又閉館，展覽從線下搬至線上，又從線上蛻變至線上線下並行。踏進2021年，面對第四波疫情社會仍飽受疫情陰霾籠罩，社區四處實施小區管制。不過，早前有藝廊舉行開年大展，向公眾展示被稱為「隱喻色彩大師」的已故比利時畫家Raoul De Keyser的作品。借其「小區色塊」藝術，盼望可令社區喚起生氣。 文：呂一行

《紐約時報》首席藝評人Roberta Smith曾盛讚Raoul De Keyser才華橫溢，形容他為「隱喻色彩大師」。當代人常說less is more，這大師的作品便充份展現簡約、淡然的精神和美感；其作品背後更隱藏一股剛柔並濟、有能耐迎戰兇猛疫情的力量。

於1930年在歐洲出生的Raoul De Keyser於2012年告別塵世，至今年他的作品才首度登陸香港藝廊。（David Zwirner提供）

大中華地區首次個展

於1930年在歐洲出生的Raoul De Keyser於2012年告別塵世，至今年他的作品才首度登陸香港藝廊。這次是他首次在大中華地區的個展，焦聚其五⼗多年職業生涯中最後25年間的精彩油畫。他的構圖、筆工和著色看似簡單，但其實十分嚴謹；除理性設計外還有創意的直覺，這便是這位藝術家的天賦和身價所在。

細心欣賞其作品，會發現其故事、敘事性不強，卻有牽引觀眾深思的恢弘氣勢。他使用的構圖主要是精簡的圖案或標誌，以隱喻方式進行暗示、激發想像。他早期受「新視野」（Nieuwe Visie）運動啟發，朝往類似通俗藝術的方向發展。作品以大眾熟識的符號、產品商標為主題，不少成功獲國際美術館收藏。厭倦傳統顏料和畫布表達方式的他，不斷以創新的構圖進行實驗性創作。早前，筆者亦曾在頻道中介紹受其啟發的

同鄉Luc Tuymans

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+ 2 + 2 + 2

小區塊色彩層次

最近新聞常提及「小區管理」。在Raoul De Keyser的畫作亦中以小塊的色彩層次、多元化的筆觸，於細小空間中呈現抽象、淡雅的風景。用一小片藍色色塊便足以吸引你的目光，令你馬上聯上起海洋或池塘，充滿詩意。他的作品見證何謂small is beautiful。不過，他並非為了細小而細小、簡潔而簡潔，背後的想法是想展示自然界的意象。因太多的敘述會限制觀眾的想像力，令他們被困在個人經驗、理解能力的框架之中。

傳統大型油畫構圖複雜、充滿述事性，擅長描繪史詩式的歷史場境或神話故事；這些畫面有如《清明上河圖》般，花費觀眾很多時間和精神去追逐每寸畫面。看這類傳統油畫就像享用婚宴酒席般，須逐度菜地吃，迂迴曲折地才能抵達最後的「美點雙輝」，然後散席。但Raoul De Keyser的作品卻在小區中利用視覺張力，激發觀眾長時間沉思，對愛「即食」、「短打」的當代人來說十分適合，份量亦剛剛好。

看他的作品時會發現一些款式（如《櫥櫃模型》）使用「硬邊」的幾何形態，色彩對比度亦相當高；不過，有些作品卻使用柔和筆觸、鬆散構圖（如《流動》），可見其表現手法剛柔並濟。而一些作品的畫面上的色塊彼此交疊，這便是產生視覺張力的秘密所在。另外，在工整的構圖中配以粗疏或稀疏的佈置，也是產生張力的另一秘技，令觀眾的腦海中不自覺地產生思考。

逛展覽時，可留意現場放映一部於2010年製作的紀錄片。影片會用「明喻」的方式幫助大家更具體地認識這位隱喻大師。

【展覽詳情】 《拉烏爾·德·凱澤》Raoul De Keyser個展 地點：中環皇后大道中80號H Queen’s 5-6樓 日期：即日至3月20日

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