【浮世繪】日本最前衛城市藝術　啟蒙後印象派梵高創作《星夜》

撰文： 呂一行 最後更新日期： 2021-02-22 18:22

浮世繪是極具日本傳統特色的繪畫藝術，這種可量產紙本畫作的木刻板畫技術在江戶時代極興盛。當時日本百業興旺，主題除圍繞當時城市生活、商業活動、郊野風光，甚至「打怪獸」等奇思妙想。但原來，這種藝術風對西方藝術影響甚大，除吸引梵高等名家參考，也吸引外國藝術家到日本學藝，把西方的主題和風格融匯當中。浮世繪的主題包羅萬有，我們熟識的香港海景也在他們的筆下。 文：呂一行 圖：蘇富比

最近，倫敦蘇富比拍賣行在網上舉辦了一場日本版畫拍賣會，在疫情期間吸引不少人競投，反應極好。浮世繪究竟有什麼迷人力量？連西方國家也要舉辦拍賣專場？

描繪人世間的生活百態

在沒有打印機的世代，木刻板畫是重要的複製技術，可大量、低成本地複製同一幅畫作。這種技術原本應用於文字複製，後來被用來複製構圖精密複雜的插畫。要把色彩豐富、構圖複雜的畫面用精準顏色複製出來並不容易。起初，浮心繪作品只有黑色、綠色和紅色，隨來調色技巧成熟，開始變得色彩繽紛。工匠會使用不同的木刻組件印上不同顏色，有系統地按次序印上不同部份的色彩。浮世繪一般需要不同技師分工合作，首先由畫師繪出畫面，再交由雕版師在木板上雕刻出圖形，最後交由刷版師上色，將圖案印刷在紙上。顏色種類愈多，製作工序便愈複雜，其藝術價值亦愈高。

不過，就算印刷技術如何高超，沒有迷人的畫面也未能釋放其藝術力量。浮世繪的意思，有說是「浮華世界的作品」，也有指是描繪人世間的生活百態。而18世紀的江戶是當時全球其中一個最大的城市，人口高達百萬人。豐盛的物質和社交生活，給予浮世繪畫師廣闊的創出空間。作品描繪事物的角度十分大膽、畫面裁切方式極破格，筆工十分細緻。其特色是顏色鮮豔、對比度高，是極出色的平面藝術品。

相信不少人都看過葛飾北齋（1760-1849）的《神奈川沖浪裏》，充滿力量的海浪畫面成為大部份人對浮世繪的印象。而其次，令人印象深刻的可能是描繪劇院或妓院的景象。說到妓院場面，以溪齋英泉（1790-1848）繪畫的相關題材最出色，其個人深入觀察把主角繪得入型入格。有些人會誤會，以為浮世繪所繪畫的女性都是較色情和大膽開放。其實不是，例如勝川春潮（生卒年不詳）繪畫的《萩寺的秋天野餐》，畫中的女性造型便十分端莊優雅。事實上，日本畫師對繪畫年輕美麗的女子十分出色，就算是一個在畫面中路過街頭的美女也畫得極迷人。

浮世繪是日本傳統藝術精粹，精細的筆工描畫出充滿詩意的構圖。（蘇富比提供）

十九世紀打怪獸畫啟蒙超人劇

除華麗城市，氣勢浩大的自然景象也是十分受歡迎的浮世繪題材。說到大自然風光便一定要說川瀬巴水（1883-1957）的作品。這位是自然風光的專家，對於光線的觀察和描畫十分精細，吸引不少西方印象派畫家注意。不少日本藝術家喜愛描畫冬天風光，雪景是重要的題材。在版畫中，要呈現雪景的純白色並不容易，需要精細的調色技術才能呈現出理想效果。

此外，戰爭也是一個常見的題材。不少作品描繪戰爭場面、歌頌武士英雄，國家軍隊的能力。不過，最妙的作品卻是超現實題材。有些藝術家發揮創造力，描畫戰士和怪獸作戰的場面。說到浮世繪中的「打怪獸」作品，月岡芳年（1839-1892）的畫作十分出色，畫面衝擊性極強，吸睛力有如後世的動漫作品。這些夢幻的浮世繪創作，很可能是後世超人片集、投放英雄主義的先驅。不過，最吊詭的是浮世繪傳往西方的起點是日本軍隊被外國人擊敗。隨著浮世繪西傳，梵高等西方巨匠便有機會深入研究其風格，臨摹大量浮世繪作品，甚至把當中的元素融入《星夜》等作品中。《星夜》畫面中的渦卷圖案，一般被認為是參考自《神奈川沖浪裏》。

而較近代的西方浮世繪畫家，便要介紹Helen Hyde（1868-1919）。她是美國女藝術家，成功吸收日本浮世繪的精華後注入西方的油畫、水彩畫技法和題材，把西方和東方的長處合而為一。西方社會對日本浮世繪的地位十分肯定，幾年前美國國會圖書館曾開放2000多張浮世繪木版畫圖檔供大眾免費下載。所以，也不難理解倫敦的拍賣行會舉辦極具日本文化特色的浮世繪網上專場。

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