韓國飲食紀錄片、五花肉與新生代獨食文化｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-03-21 00:00

八個短篇，主角看似過得不過不失，幾乎打開家門、步入辦公室俯拾皆是的人物。然而，即使不算活得最消極可悲，他們當中，要不每天疲於奔命地工作，要不一直面對韓國社會固有價值觀，無形壓力下，肯定是另一種身心艱苦。只顧自傷自憐或圍爐取暖，顯然並非張琉珍的書寫方向。

文：劉美兒

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平常活動和工作範圍，多在尖沙咀，常走金巴利道和金巴利街一帶。喜歡韓食的香港人，對那裡亦必不陌生，滿街是韓國料理和超市，大部分雜貨都買得到，自是另一種生氣。

《街邊有食神》帶領觀眾踏上全球文化之旅，走訪各地街頭小吃，並探索料理背後主廚的故事。（《街邊有食神》劇照）

關於食事，Netflix 最近有兩部紀錄片常被討論，香港地區也可看。一是《街邊有食神》的亞洲篇，其中一集介紹的是，眾多旅遊者喜愛的首爾；二是《韓式五花肉狂想曲》，暫有兩集，不長。之於不嗜豬肉的人而言，或許真有點負擔（尤其吃生肉和生內臟的畫面），但作為飲食文化節目，製作確實稱得上認真。

《街邊有食神》帶領觀眾踏上全球文化之旅，走訪各地街頭小吃，並探索料理背後主廚的故事。（《街邊有食神》劇照）

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從極受歡迎的三層肉（삼겹살）、即五花肉談起，韓國人的肉食歷史、國民飲食習慣、各地方代代相傳的烹調特色，皆一一涉獵。而切肉的公分厚薄，用餐時配搭的佐料配菜，豬隻每個部位享用的最佳方法，決心把每片肉做出口感來，不會嫌棄。又或受歡迎程度次於五花肉的肉類產品該如何發展，第二代探索轉型出路，年輕人毅然加入行業，講究用心飼養，提高品質。除了因為熱愛，也肯定是職人的執著。

五花肉的存在，同時造就韓國人的烤肉文化。紀錄片點出，與其單純說是吃肉，倒不如形容這是當地人的溝通方式。看紀錄片，我同時想起韓國飲食文化研究學者周永河的著作《餐桌上的韓國人》，他精準地提到更多需要思考的觀點。韓國人的共餐文化，無疑是傳統習慣，而年輕人強調「獨食」，在世代價值觀差異和性別角色討論中（例如家裡共餐誰負責預備），漸漸產生微妙角力，顛覆固有規則。

韓國料理，我最早且最深刻的記憶，其實並非烤五花肉，而是釜山很普及的豬肉湯飯。尤其在冬天，能吃上熱騰騰的食物，是難以言喻的溫暖氣氛與慰寂。由此，那刻我更想念香港的廣東粥了。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：一起烤肉吧，朋友們。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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