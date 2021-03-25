葉曉文專欄｜香港山水筆記｜遊深水埗嘉頓山木棉遍地落花

撰文： 葉曉文 最後更新日期： 2021-03-25 00:00

嘉頓山外望（葉曉文提供）

嘉頓山是香港深水埗區的一座小山丘。西面山腰靠近大埔道，北面為澤安邨，山下有嘉頓麵包廠，因而得名。鄰近市區，加上地勢僅高90.6米，非常容易到達（二十分鐘內即可到嘉頓山頂），正是簡單親民的行山路線。

圖、文：葉曉文

該條路徑僅約1公里，由美荷樓青年旅舍旁的晨運徑拾級以上，走過約400多級樓梯即能登頂。它是區內街坊的晨運勝地，亦是大眾觀看日落晚霞的好去處，不少攝影愛好者黃昏時分愛走上嘉頓山，拍攝深水埗區一帶夜景；美麗的夜攝照片，令它迅速成為九龍區一個著名的山上景點。

嘉頓山木棉花落（葉曉文提供）

作者簡介｜葉曉文，香港作家及畫家。愛好自然郊野，近年投身自然書寫，二○一四年及二○一六年出版圖文著作《尋花——香港原生植物手札》及《尋花2》，二○一七年底推出動物相關著作《尋牠——香港野外動物手札》，二○一九年最新作品為短篇小說集《隱山之人in situ》。繪畫及文字作品散見於報章及雜誌，曾舉辦個人畫展「花未眠」、「城市森林中的花與牠」及「在山上——筆記香港動植物」。亦曾跟私人機構、非政府機構、政府機構、學校等有不同形式的合作，舉辦如講座、畫展、野外導賞、創作坊等。二○一九年任荔枝窩梅子林村藝術活化計劃之壁畫策展人。

嘉頓山頂附近是附近石硤尾街坊晨運流連或運動之地，不論日夜都能看見人們繞圈跑步、做「甩手操」或放狗散步。也能發現山上有便利行山客的「設施」，包括兩個遮陽擋雨的大帳篷、一堆不同種類的桌椅，及一些鋪嵌在護土石牆上的瓷磚，皆是晨運客和遊人利用自行diy搭建。

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踏入三月後，被雅稱為英雄樹的木棉樹陸續盛放，高大喬木上頂著一朵一朵艷紅的木棉花。木棉花的蜜是眾多雀鳥的春季美食，它的落花對人類也有好處，是廣東涼茶「五花茶」的材料之一（其餘「四花」為杭菊、金銀花、雞蛋花及槐花) 。在嘉頓山附近上落時，也不難看見婦人們把一朵朵木棉花整齊擺放在護土牆晾曬的情景。

（葉曉文專欄「香港山水筆記」隔周四刊出，標題由編輯擬寫。本文不代表「藝文格物」立場）

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