北京驚現「萬箭穿心」住宅 設計前衛黑白牆體「凸出」幾何結構

網友戲稱的「萬箭穿心大樓」是前衛設計還是翻車現場？



最近，在北京西三環黃金地段，一棟名為「蓮熙嘉園」的住宅樓引發熱議。

北京西三環蓮熙嘉園（日本設計小站提供）

北京「萬箭穿心」大樓蓮熙嘉園引網民熱議，到底是建築藝術還是居住功能最該優先考量？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

魔幻的樓體造型、黑白相間的外立面，稜角凸出的幾何結構，讓它在一片方正規整的居民樓中顯得格格不入！

據說凸起的方塊，既不是陽台，也不是空調外機台，僅僅是設計師用來裝飾！

據說凸起的方塊，既不是陽台，也不是空調外機台，僅僅是設計師用來裝飾（日本設計小站提供）

被網友稱為「黑白雙煞」的蓮熙嘉園，打破常規的建築形態，確實讓人眼前一亮。在周邊清一色傳統住宅造型的對比下，設計師用尖鋭的折線與體塊切割，試圖衝破住宅設計同質化的桎梏。

但現實情況是，這座設計師眼中的「藝術品」，正遭遇着落地後的尷尬。根據住戶們的反饋，人員密度過高，像「鴿子籠」。

站在樓下抬頭仰望漆黑一片，只有巨物的壓迫感！入口處的樓梯更窄得像「一線天」。

這座標新立異的建築，似乎正在用居住舒適度為設計創新買單。

這讓我們不得不思考：當建築被賦予過多藝術追求時，是否背離了居住空間的本質屬性？20世紀建築界關於「形式與功能」的百年論戰，在這個案例中再次浮現。

現代主義強調的「功能先行」和後現代主義主張的「藝術表達」，在住宅建築領域始終難以完美調和。當然，這並非否定建築創新的價值。但住宅創新的尺度，應該建立在對居住功能的尊重之上。

同場加映：日本建築大師安藤忠雄 患癌仍親到廣東小城考察 建出詩意美術館（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

那些傳世的優秀居住建築，從來都是將藝術性悄然融入功能性之中，而非凌駕其上。當我們在城市中尋找「詩意的棲居」，或許更需要的是潤物無聲的設計智慧，而非簡單粗暴的視覺衝擊。

畢竟，房子首先是用來住的，然後才是用來看的。那麼，你們怎麼看？建築究竟是該追求藝術表達，還是優先滿足居住功能？

同場加映：保育教材｜四合院變身幼兒園 北京保育比香港走得更前？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 37

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】