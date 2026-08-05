8月活動｜香港故宮「法老之約」、爆炸戲棚《我們的青春日誌》

看展覽和看演出的好處，是可以短暫離開日常。八月的節目剛好各有各的離開方式：有的把你帶到三千年前的尼羅河畔，有的把你送到2090年，有的讓你回到父母結婚那一天。

今個月的舞台特別熱鬧。有正邁向800場、堪稱本地史上最長壽的音樂劇，也有適合一家大細入場的合家歡作品；劇場方面，載譽重演的穿越時空喜劇在嬉笑怒罵之間，談的其實是兩代人之間的心結。

音樂會亦不容錯過，兩位本地音樂人以全新專輯作即興演繹，海外結他高手則首度來港開個人專場。香港故宮文化博物館的古埃及夜間派對與南豐紗廠的藝術體驗，同樣值得騰出半天。

以下為大家整理八月值得留意的節目，涵蓋音樂劇、舞台劇、音樂會與展覽，有心水記得提早買飛！

1. 爆炸戲棚《我們的青春日誌》

正邁向800場演出的《我們的青春日誌》，不經不覺已成為本地史上最長壽的音樂劇，這部作品不僅打破了香港舞台劇的傳統運作模式，更憑藉質素贏得口碑。

故事環繞兩代人價值觀的衝突以展開。代表功利的校長對學生寄予厚望，因而展開魔鬼式特訓，又嚴禁他們談戀愛及參與課外活動；但這班學生卻別有所求，對未來、夢想和愛情有着自己的憧憬。最終兩代人的價值觀激烈衝突，引發對生命意義的深沉反思，劇情搞笑又有洋蔥，令人深感共鳴。

不得不提的，自然是這部劇的靈魂人物陳恩碩（Tomy Chan），他以「全能」姿態，一手包辦了整部劇的編劇、作曲、填詞、導演及監製。劇中的原創粵語歌旋律洗腦且歌詞貼合劇情，展現了令人驚歎的創作才華。加上爆炸戲棚於葵興的專屬小型劇場，觀眾與舞台的距離極近，可清楚看見演員的每一滴眼淚與汗水，透切感受他們的真摯演技。

《我們的青春日誌》 演出詳情：



演出時間：逢週四至五 8pm ｜ 逢週六 3pm/8pm ｜ 逢週日3pm

演出地點: 葵興葵榮路30-34號Edge爆炸戲棚劇場

節目全長約2小時45分鐘，設有中場休息



年齡：節目適合六歲或以上人士觀看，三歲以下恕不招待

劇場觀眾席會在每場演出前15分鐘開放給觀眾進入

遲到的觀眾將在適當的時候或中場休息時獲安排進場



2. 爆炸戲棚《童話帝國》

繼《我們的青春日誌》及《小男人周記》取得成功後，「爆炸戲棚」的靈魂人物陳恩碩（Tom）今年再接再勵，帶來了首部合家歡長壽音樂劇《童話帝國》。這部作品受到外國著名音樂劇《Matilda》啟發，特別邀請了小學校長及兒童心理學家擔任顧問，在娛樂背後亦藏有深刻教育意義。值得注意的是，20位精英小演員均經過爆炸戲棚的培訓課程訓練並脫穎而出，在台上連番載歌載舞，展現出毫不遜色於成年演員的專業水準與活力。

故事講述立志成為遊戲設計師的女孩童童，與認為打機是「不務正業」的媽媽，雙雙誤入名為《童話帝國》的虛擬遊戲世界，兩人在由安徒生童話改編的遊戲關卡中展開連場歷險。故事探討的議題，其實與現時小孩面對的數碼時代緊扣，從「課金與實力」、「外掛與努力」、「輸贏與品格」中貼地反思現代價值觀。

製作團隊將整個劇場改建為一個電子遊戲世界，除了結合科幻燈光與大型 LED Wall 動畫，甚至連劇場座位都有玩味巧思，以「遊戲機手掣」為設計概念，隱藏致敬經典電子遊戲的彩蛋，讓觀眾一入場就能以趣味方式體驗製作團隊在背後的小心思。

《童話帝國》演出詳情：

演出時間:

逢星期五 Fri | 8:00pm

逢星期六 Sat | 12:00pm / 3:30pm / 8:00pm

逢星期日 Sun | ⁠1:00pm / 5:00pm



演出地點:

香港藝術中心 - 麥高利小劇場 (⾹港灣仔港灣道2號⾹港藝術中⼼低層地庫)



節目長度:

演出全場約1小時30分鐘，不設中場休息



3. 名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展

《名偵探柯南》TV動畫播放30週年紀念展，繼早前在日本多個城市巡迴展出及台北站後，如今終於來到香港進駐啟德SOGO The Twins！由7月25日至9月13日，展場不止設有打卡位，策展團隊更將龐大的動畫製作工序拆解，把分鏡作畫、角色設計、配音配樂的每個環節攤在觀眾眼前，讓各位粉絲深入感受製作組背後的細節及誠意。

距離1996年1月首播，那句「真相永遠只有一個！」已經陪伴全球觀眾三十年，早已成為動漫史上其中一句最深入民心的經典名句。走到展場入口，聽到播放著的歷年經典片頭曲，已經充滿親切感。

今次香港站展覽劃分5個區域，第一展區直接切入企劃發想，牆上掛滿了早期角色設定草圖與厚重的腳本檔案；第二至第四展區則聚焦於動畫技術的演進。從早期的賽璐珞Celluloid手繪膠片，到後期的全面數位化作畫，觀眾可以清晰對比兩者在色彩與線條上的差異。展區亦精心重現多個令人屏息的經典案件場面，讓大家一同依照年代順序，回顧這些精彩瞬間。至於第五展區的「SP 感謝劇場」，呈現了今次企劃展專屬的特別影像，Fans必須親自到場才有得睇，所以各位柯南Fans萬勿錯過。

名偵探柯南 TV 動畫播放30週年紀念展活動詳情



日期：2026年7月25日至9月13日

地點：九龍啟德雙子匯1期10樓

時間：11am-9pm



4. CARD FEST 2026

全港卡牌收藏家與潮玩愛好者的年度盛會CARD FEST，正式殺入尖沙咀！CARD FEST》2026 將於8月15日至16日，一連兩天在尖沙咀中港城舉行。今屆展會規模空前，一口氣集結了超過60個參展單位，除了展出並發售稀有珍藏卡牌，更匯聚了人氣 IP 潮玩與周邊限定店，當中更包括大熱的爆旋陀螺快閃店，即將展出及發售多款陀螺人氣款式。

展區最吸睛的莫過於各款頂級卡牌珍藏，除了最熱門的Pokémon集換式卡牌，亦包括了 NBA運動卡、One Piece等人氣 IP 的稀有卡牌，無論你是想尋找「神卡」、試玩交流，還是純粹以卡會友，這裏都能滿足不同玩家的需求。

同時，多款潮流玩具單品亦會同場展出，最多人關注的爆旋陀螺快閃店今次限時登場，屆時除了發售最新的人氣 BEYBLADE X 系列產品，更在場內設立了自由對戰區，帶著自己的裝備即場切磋交流，各位陀螺迷必到！

另外，只要在社交媒體追蹤 @cardfesthk，並完成指定留言分享三步驟，即有機會贏取極為罕有的 Pokémon Card Game 30th Celebration 禮盒（日版），萬勿錯過。

卡牌盛會《CARD FEST》活動詳情：



開放日期：2026年8月15日至16日

活動地點：尖沙咀中港城

開放時間：上午12時至晚上8時



5. 香港故宮「法老之約」

「法老之約」海報（香港故宮）

大家有沒有幻想過，如同電影《翻生侏羅館》一樣，在夜間潛入博物館，展開一場神秘又刺激的奇妙探索？香港故宮文化博物館的年度大展「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」將於8月31日閉幕。為迎接展覽的最後階段，館方將於8月19日晚舉辦限定壓軸派對「法老之約」，讓公眾體驗夜間參觀博物館。

延伸閱讀：香港故宮首辦夜間派對！ 8月19日限定法老之約沉浸式夜遊埃及展

觀眾可於限定的夜間時段參觀展廳9，近距離觀賞超過60尊法老與諸神雕像、彩繪木乃伊棺及黃金珠寶等合共250件文物。大會當晚邀請了本地DJ組合「節拍星期五 BEAT FRIDAY」作現場音樂表演，嘗試將現代電子音樂與古埃及文化結合；同場亦有「Dance Nefertiti」表演埃及民間舞蹈，以及「豎琴恩樂」現場演奏，追溯古埃及音樂源流

除了視聽元素，活動亦加入嗅覺與味覺體驗。現場設有古埃及主題香氣體驗，並提供埃及地道小吃。參加者可選購融合中埃文化元素的創意特飲（提供酒精及非酒精選擇）。為豐富展覽的學術內容，當晚設有「古埃及文明的故事：考古、文化與旅遊」座談會，由香港故宮文化博物館副館長兼首席策展人王伊悠博士、DeWonder Travel共同創辦人陳成軍，以及香港大學阿拉伯語課程主任阿姆賈德主講，從多個角度探討古埃及歷史。

日期：2026年8月19日

地點：香港故宮文化博物館



6.「時間旅行過境站」藝術體驗

如果2090年的人回望2026年的荃灣，會看到甚麼？這個提問，正是「時間旅行過境站」藝術體驗的起點。

是次體驗由「世界之約」策劃，邀請到兩位風格迥異的本地藝術家，包括擅長插畫創作的劉景雯（UUendy Lau）與專注刺繡工藝的郭雯芬（Stephanie Kwok），帶領一班藝術大使在荃灣社區進行實地考察。他們將街頭巷尾的日常觀察轉化為創作元素：以插畫勾勒對未來的想像，並以刺繡記錄社區記憶。觀眾可透過這些作品，從未來的視角重新審視荃灣的日常風景。

展覽除了靜態展示，亦著重參與度。現場設有互動環節和打卡位置，參觀者可即場製作專屬的刺繡小卡，親手完成具紀念價值的作品，適合不同年齡層的公眾參與。

展期：即日至2026年8月16日

地點：織刻文藝 In Time Of Cultural Hub（荃灣白田壩街45號南豐紗廠M層）

開放時間：上午11時至下午6時



7. 西九演藝 x 龔志成 x 江逸天《No More Dark》

龔志成與江逸天（Olivier Cong）再度攜手，於自由空間大盒即興演奏全新專輯《No More Dark》。兩人自2025年起緊密合作，先後踏遍檳城、台北、悉尼及紐約的舞台。他們受美國爵士結他手Terry Callier名曲《Love Theme from Spartacus》的歌詞啟發，早前赴紐約灌錄該專輯，並安排於2026年8月發行。

西九演藝 x 龔志成 x 江逸天《No More Dark》

江逸天早年以民謠風格的唱作人身份為人熟悉，近年逐漸轉向實驗聲音藝術創作，例如去年推出以聲音拼貼為主的無歌詞作品《Tropical Church》。而一直與他合作的龔志成，是本地獨立音樂界的資深多器樂演奏家。過去一年，兩人在多地巡演，並在香港與美國的錄音室完成了這張以器樂為主導的專輯。

是次音樂會將以《No More Dark》的原創音樂為基礎，結合電子與原音樂器（包括鋼琴、小提琴、結他及管樂器）進行即興演奏。此外，兩人亦會將Terry Callier的原曲重新編曲，配合專輯的整體氛圍，為觀眾呈現層次豐富的現場音樂體驗。

日期：2026年8月21日、22日

地點：西九文化區自由空間大盒



8. 中英劇團《代父重婚》

在單親家庭長大的成桂賢，一直與脾氣暴躁的母親關係不和，粗口橫飛家無寧日。一場禍事，他穿越時空回到父親身上，剛好遇上父母大喜之日，今次終於一語成讖，果真要代父「出征」？他一心以為自己正在發一個奇幻又帶點禁忌的夢，但出於對缺席父親與惡劣母子關係的好奇，索性把心一橫，去演活好父親的角色。

《代父重婚》（中英劇團）

然而，當他重返現實後，卻發現自己在過去的微小舉動，引發了連鎖反應，令身邊的人和事發生巨大改變。為了修正歷史，他再次回到過去，卻在洞房花燭夜面臨兩難：若不順應歷史發展，現實中的自己可能會消失；但面對年輕版的母親，他又難以跨越心理關口。劇作透過這個荒謬的處境，讓主角以全新視角重新認識母親。

《代父重婚》由新晉編劇許晉邦創作，其過往作品包括《半桶水》及《大象的告別式》等。今次他與導演盧智燊合作，以喜劇手法探討家庭關係與兩代矛盾。作品在上季首演時獲得不俗迴響，今次重演將繼續在香港大會堂劇院上演。

演出日期：2026年8月21至30日晚上8時：21至23、25至29/8；下午3時：22至23、29至30/8（30/8下午場為通達專場，設粵語口述影像）

地點：香港大會堂劇院（粵語演出，適合12歲或以上人士觀看）



9. Marcin「Art of Guitar Tour」香港站

繼Clockenflap 2025震撼全場之後，波蘭結他天才Marcin今年8月18日將帶着全新巡演「Art of Guitar」強勢回歸，於東蒲胡李名靜體育館舉行他的首個香港個人專場演出。現年25歲的Marcin以敲擊指彈技巧見稱。他在木結他演奏中融入敲擊元素，並結合古典音樂、搖滾、電子與Hip-hop等不同曲風。其演奏影片在網絡上累積超過五億次點播，並曾獲Slash與Tom Morello等知名結他手讚賞。

Marcin「Art of Guitar Tour」香港站（Clockenflap）

Marcin的音樂生涯始於選秀節目，2015年，他在波蘭節目《Must Be The Music》第9季奪冠，翌年發行首張專輯《HUSH》。2018年，他成為日本結他品牌Ibanez的官方代言人，同年在意大利選秀節目《Tu Si Que Vales》中，憑藉改編貝多芬第五交響曲及結合Queen《Innuendo》的自創曲奪冠。2019年，他參與《美國達人秀》第14季並晉身半決賽，進一步打開國際知名度。

近年他的演出活動頻繁，包括2022年在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳擔任特別嘉賓，以及與日本結他手Ichika Nito合作。2023年，他為Netflix《海賊王》真人版劇集製作角色主題曲。他於2025年10月推出單曲《How Music Works》，目前正籌備首張黑膠專輯。是次香港站演出，他將帶來多首改編作品及原創曲目。

日期：2026年8月18日

地點：東蒲胡李名靜體育館

