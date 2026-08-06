無論是初哥還是資深卡牌玩家，都要留意2026 年 8 月 15 日至 16 日一連兩天登陸尖沙咀中港城舉行的年度集換式卡牌盛事《CARD FEST 2026》！今屆展會集結超過 60 個參展單位，由寶可夢（Pokémon / PTCG）、NBA 球星卡，到航海王（One Piece / 又譯：海賊王）等熱門卡牌與稀有潮玩全數到齊。



CARD FEST 2026 01空間獨家2人同行9折入場

今年現場更追加爆旋陀螺（BEYBLADE X）POP-UP 快閃店同步登場，並設有免費對戰區！想精明入場？經由「01空間」預訂門票，可享有獨家 2 人同行 9 折優惠，折後人均只需 $27！👉 按此前往「01空間」搶購 獨家 9 折 CARD FEST 門票

60+ 參展單位進駐！集結 PTCG、NBA 運動卡與稀有潮玩

集換式卡牌（TCG）風靡全球，今次《CARD FEST 2026》由專業展覽團隊打造，匯聚全港各大資深卡店與個人賣家。場內除了搜羅大批 PSA 評級卡、寶可夢珍藏卡、NBA 球卡外，還有多款熱門 IP 潮流玩具同步亮相。無論是想補齊牌組、尋找絕版卡，還是純粹體驗現場拆卡的刺激感，這裡都能滿足你。

CARD FEST 2026｜中港城卡牌盛會並有爆旋陀螺＋雙人9折門票優惠

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爆旋陀螺 POP-UP 店登場！免費對戰區即場切磋

除了令卡迷瘋狂的交易區，爆旋陀螺快閃店亦會於 8 月 15 至 16 日限時進駐！現場除了展示及發售人氣 BEYBLADE X 系列產品外，大會更特設「自由對戰區」，讓大人與小朋友都可以帶埋自己的陀螺到場，與同好即場切磋發射技巧。

場內加設爆旋陀螺POP-UP 店及免費對戰區（HK01圖片／非CARD FEST 2026現場）

場內加設爆旋陀螺POP-UP 店及免費對戰區（HK01圖片／非CARD FEST 2026現場）

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限時購票獎賞：抽日版 Pokémon 30 周年紀念禮盒

大會亦推出限時購票抽獎活動！玩家只要經由指定售票平台預訂門票，並完成指定社交媒體互動步驟，即有機會贏取極具收藏價值的 Pokémon Card Game 30th Celebration 禮盒（日版）。

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「01空間」早鳥獨家優惠

現場發售的普通單人一日通行證為 $30，但只要提前經由「01空間」平台購票，即可享有多重獨家著數：

1：獨家二人同行 9 折：購買「2 人同行套票」只需 $54（原價 $60），折合人均只需 $27！

2：PayMe 支付回贈：經「01空間」使用 PayMe 付款滿 $20，更可享額外 $2 獨家回贈。

3：賺取 01 積分：購票每消費 $1 即可賺取 1 「01 積分」，日後可直接扣減其他活動門票。快速電子入場：購買後門票直接存入《香港01》APP，入場時出示 QR Code 即可快速核銷，免去現場排隊買飛的時間。

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