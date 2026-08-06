《我們的青春日誌》《童話帝國》音樂劇門票85折｜化解家庭對立

香港大熱長壽音樂劇｜對音樂劇有興趣的小朋友及家長注意！今個暑假，爆炸戲棚藝術總監陳恩碩（Tom） 兩套極具口碑的本地大熱長壽音樂劇罕有地推出夏日祭優惠。重點推介邁向800場的《我們的青春日誌》以貼地的校園為背景，以追夢與遺憾帶出共鳴，在過去四年感動了無數觀眾。而全新合家歡長壽音樂劇《童話帝國》，大玩電子遊戲與童話元素，破天荒由小演員擔當主要角色，除了Tom親自操刀創作的劇本和15首原創歌曲，還配上機關重重的視覺效果。音樂劇於今年年初獲香港藝術中心邀請進駐演出，即將跨越100場。凡透過「01空間」購買三人或四人套票，更可專享獨家85折優惠！



邁向800場本地音樂劇傳奇 超過十萬香港人及旅客朝聖

《我們的青春日誌》

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連續上演超過四年、即將邁向800場演出的音樂劇《我們的青春日誌》，吸引了超過100,000香港人及旅客朝聖，門票至今仍在熱賣榜首。 劇目於2018年面世，是陳恩碩20歲時編劇、作曲、填詞、導演及監製的作品。2022年，爆炸戲棚聯同英皇娛樂聯手將長壽劇理念在香港實踐，為劇目興建專屬劇場。

故事以「仁德書院」為背景，講述在高壓教育體制下，學生們在追尋夢想、面對DSE公開試壓力、兩代矛盾以及青澀愛情之間的掙扎與碰撞。劇中談及的追夢與遺憾，無論是什麼年紀，觀看時定必能找到你的情感共鳴。複雜多變的舞台設計在觀眾眼前頻密地轉換，被譽為小劇場的天花板製作。

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演出特色與亮點

口碑載道：

作為香港首個長壽音樂劇，演出場次已跨越700場，持續熱賣，並曾榮獲上海「年度優秀音樂劇」大獎，是本地劇場界的一大創舉。有看過的觀眾在網上留言大讚：「505場是決心、熱心、毅力和能力的表達！非常欣賞和佩服。」這齣音樂劇絕對是香港人必看的本地經典。

專屬小型劇場：

為劇目特意興建的小劇場「爆炸戲棚劇場」約150個座位，拉近了表演者與觀眾的距離。觀眾能超近距離感受演員的強烈情感，有觀眾分享：「劇場很小，舞台不大...與之對應的是，精湛的演技，銜接流暢的燈光音樂卡點，台位變化豐富... 演員謝幕的時候，我突然哭了。」這種近距離的震撼，是大型劇場難以比較。

貼地共鳴：

情節涵蓋追夢、遺憾、兩代矛盾。作為90後或經歷過公開試的觀眾，對劇中親情、愛情、友情和學業的掙扎定必深同感受。劇本更嘗試為家庭裏面的弱者發聲，指出長輩的盲點，讓觀眾在離開劇場後，能對生活和價值觀有所反思。

星級班底輪替客串：

曾參與演此劇的香港演員超過100人，也有不少香港藝人曾飾演劇中角色，其中包括：關寶慧、向海嵐、黃浩然、強尼、蘇韻姿、詹天文、江嘉敏、歐陽偉豪、陳健豪、杜小喬、黃可盈、劉威煌等。雖然目前陣容有所轉換，但演員的專業水準依然極高。不少觀眾大讚演員演技精湛，歌詞琅琅上口，即使一人分飾多角亦能展現極強信念感，完美演繹出對演藝的熱愛！

上演日期及時間：

演出時間：

逢星期四至五晚上8時

逢星期六下午3時、晚上8時

逢星期日下午3時

地點：葵興葵榮路30-34號Edge爆炸戲棚劇場

對象：適合6歲或以上人士觀看（3歲以下恕不招待）

時長：演出全場約2小時45分鐘，設有中場休息

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單人票｜逢星期四、五 $360｜逢星期六、日 $380

*(門票不設劃位，由主辦方安排當時最佳位置；須於開場前30分鐘到達自取)

票務查詢：5266 2149 (只限WhatsApp)

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香港旗艦長壽音樂劇劇團

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專業小演員擔綱演出

改編安徒生經典作品《童話帝國》

親子沉浸式視聽盛宴：將電子遊戲世界搬上舞台

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《童話帝國》是香港第一齣由小演員擔綱主演的長壽音樂劇，亦是本地長壽音樂劇及兒童藝術發展的重要里程碑。小演員出身的導演陳恩碩希望打造港版《Matilda》，特別從「兒童音樂劇培訓課程」接近100位小朋友中親自挑選出20位精英，在不同場次輪流演出。

Game Game Kingdom創辦人兼電子遊戲大亨Kingsley研發了一個小朋友玩家可以親身進入遊戲世界闖關的作品 —— 童話帝國。夢想成為電子遊戲設計師的童童、富二代小惡霸凌仔和全球的小朋友也急不及待進入「童話帝國」！童童媽媽為把童童帶回現實世界，以「天鵝」的造型闖進遊戲，隱藏身份。兩母女穿梭於多個由安徒生經典童話改編的關卡，在合作與對抗之間作出抉擇，不知不覺間成為了出生入死的朋友。

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演出特色與亮點

小演員主演：

在外地已有多套由小演員擔綱主演的長壽音樂劇，而《童話帝國》則為香港首次由小演員擔當長壽劇的重要角色。香港史上首個於現有劇院作駐場演出的長壽音樂劇項目。有別於以往由成年演員擔當兒童角色的做法，本劇由20位小朋友親自上陣，演繹出最純真的情感。小演員們經過密集的專業訓練，歌舞連場兼鬥演技，展現出令人驚歎的才華與毅力。

沉浸式觀劇體驗：

破天荒將麥高利小劇場改建為電子遊戲世界，劇場座位亦以遊戲機手掣作為設計概念。配合科幻的燈光效果、舞台機關與LED Wall動畫特效，以及15首原創歌曲貫穿全劇，為觀眾帶來超越現實界限的沉浸式體驗，觀眾亦可從中發現向經典電子遊戲致敬的無數「彩蛋」。

探討親子關係：

劇情把團隊精神、同理心與數碼時代的自我保護編進搞笑又溫情的情節。特別之處在於，劇本巧妙地反轉了傳統的說教模式，在劇場內被「教訓」的往往是手握「真理」的家長，從而打破親子隔膜。在合作破關的過程中，映照親子關係由管教走向理解，由對立變成友誼。最終指向守護童真、堅守初心與承擔責任的價值。

人生過關課題：

陳恩碩在創作階段特別邀請了小學校長及兒童心理學家擔任顧問，確保傳遞出正確的價值觀。帶出人生就是一個不斷「過關」的旅程，贏了一關不用驕傲，輸了一關也沒有什麼大不了。如何重新站起來並保持善良走到終點，才是我們的最大課題，啟發觀眾以強大的內心應對生活上的難關。

上演日期及時間：

演出時間：

逢星期五晚上8時

星期六中午12時、下午3時半、晚上8時

星期日下午1時、下午5時

地點：香港藝術中心 - 麥高利小劇場（灣仔港灣道2號香港藝術中心低層地庫）

時長：演出全場約1小時30分鐘，不設中場休息

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HK01 獨家｜三人票85折｜A區 $969（原價 $1140）

HK01 獨家｜四人票85折｜A區 $1292（原價 $1520）

單人｜A區 $380｜B區 $360｜C區 (視線受阻) $250

*(門票不設劃位，由主辦方安排當時最佳位置；須於開場前30分鐘到達自取)