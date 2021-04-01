預言印度神童內心世界：為末日準備做的3件事｜愚人節快樂

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-04-01 06:00

不知道從幾時開始，一個印度少年以特別的預言技巧，會影響著全世界運作。

根據非正式很正式地統計，每五分鐘就有一個非洲小朋友讀完印度神童預言就相信了，每三分鐘就有一個香港人用手指刷屏一見「印」「度」「神」「童」其中一個字，手指就停頓下來，雙眼睜大，嘴巴或心裏會罵：「又係你！」但又忍不住看看他說了什麼。

有見及此，我們深入印度神童的心靈世界，試試用祖傳異能千里傳音遙距「仿問」探聽他與他母親的相處片段——

請問你是從哪時開始，發現自己有預知能力？

神童：我記得那是個吹沙塵暴、棉花從西邊吹來的上午，母親說她現時自己肯做飯，帶我到廚房看她在做的飯。我就說：「不一會，這頓飯就會煮好。」這就是我人生第一個預言了。

當時你的母親有甚麼反應？

神童：我清楚記得，她神情十分錯愕，好像發現了自己發現了什麼，半張開嘴巴看著我。

那麼，她有沒有跟你說什麼？

神童：她有說話的。她說：「啊！你怎麼會知道的？你怎麼會知道這頓飯快要完成？難道你有預知能力？」

原來你母親是第一個知道你有預知能力的人。

神童：她並不是第一人。

那麼，誰是第一人？

神童：我才是。

科學家相信有顆小行星什麼的會來到地球。你預知它幾時來到？

神童：它要來到的時候，就是來到的時候。

請問準確年份？

神童：最準確的年份，就是不會錯的年份了。

可以確切一點嗎？

神童：2021年4月1日之後、世界末日之前。

可以給出一個數字嗎？

神童：等一等……我好像聽到一些聲音……

什麼聲音？是有一把聲音跟你交代數字嗎？

神童：啊！！！

怎麼了？為什麼會掩住耳朵？

神童：我不要聽見聲音！我不要聽見聲音！

那是什麼聲音？

神童：你的聲音！

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