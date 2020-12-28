印度神童信徒｜5預言3涉香港交通　2021 好事有幾多｜來稿

撰文：來稿
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編按：2021 要來了，本版收到一則文章，「印度神童信徒」報稱印度神童感召他閉目撰文，開眼後將印度文翻譯為中文，內容竟預言香港將發生交通事件……
文：印度神童信徒
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1 . 屯門公路發生塞車事件
屯門公路是香港擁有最多 bugs 的公共交通幹道，車手駕駛技巧亦得到國際認可，舉世知名。我預言，2021年將有大量交通擠塞事件發生，次數不會比2020年少，導致大量打工仔見工不遂，勤工獎落空，嚴重影響屯門居民生計。我建議，各打工仔取道新開通之屯赤隧道，到機場轉乘內陸客機到石崗機場轉乘其他巴士路線。
2 . 農曆新年民間現大量可疑資金流轉
香港維持印度鄰近國家特色傳統文化保育，農曆新年派利市是其中一項重要非物遺文化遺產發展項目。由於此項目為該國重要文化遺產，我認為，相關執法部門將不會禁止居民以紅色紙張封包現金。大量涉案人士將運用大量四字詞為交流現金的啟動碼，例如「恭喜發財」以作促進家族感情之用。
3 . 民間發佈「開源路違泊計劃」
開源路違泊維持無人執法的常態，我預言，一群違泊慣犯將會公然宣佈，長年佔領一條行車線，並未滿足當地露天泊車的需求；2021年中，「開源路違泊計劃」將尋求政府資助，開拓違法泊車空間，由一線開拓為兩線，惡化開源路交通擠塞問題，並邀請執法機構安排人手保護違法泊車車輛，以免車輛受當地打工仔的攻擊或損毀。
4 . 復活節大量家禽卵蛋遭活摘
印度鄰近國家科學家相信雞蛋能為發電機帶來復活動力，務農經濟局部復蘇，大量家禽被活摘卵蛋，無時無刻都在生產雞蛋。由於雞蛋產能過盛，有科學家成功發明「復活蛋發電機」並集資上市，唯受新法例影響，新發明未能如期向外公佈，科學家稍後亦無故身亡，香港亦會因此大停電。
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5 . 屯赤隧道飽和 政府呼籲改道
我預言2021年屯赤隧道出現飽和狀態，政府會呼籲市民取道屯門公路，以舒緩屯赤隧道迴旋處交通擠塞的情況。市民將會自行發明飛機，棄用汽車改用私人飛機往來屯門與市區。
以上僅為印度神童信徒一家之言，預言有幾準，只有等 2021 真正到來，看看 365 日有多少天發生大事。不排除神童信徒繼續來稿，且看信徒與神童的外交關係良好與否。如果想聽聽印度神童信徒預言，不妨留言問問他。文章不代表藝文格物立場。