印度神童信徒｜5預言3涉香港交通　2021 好事有幾多｜來稿

屯門公路是香港擁有最多 bugs 的公共交通幹道，車手駕駛技巧亦得到國際認可，舉世知名。我預言，2021年將有大量交通擠塞事件發生，次數不會比2020年少，導致大量打工仔見工不遂，勤工獎落空，嚴重影響屯門居民生計。我建議，各打工仔取道新開通之屯赤隧道，到機場轉乘內陸客機到石崗機場轉乘其他巴士路線。