科大中亞高加索中東文化展　多媒體「試穿試玩」遊牧民服飾和音樂

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-08 18:45

中亞地大脈博，廣袤千里，在近世航海時代來臨以前，這地區都是溝通東西文化交流的重要橋樑，亦孕育出歷史上數個古老帝國及其燦爛文明。今年以「藝術在蔓延」為主題的香港科技大學藝術節2021，正舉辦為期五個月以中亞及中東文化為主題的展覽：《歐亞之間：中亞、高加索和中東的傳統音樂和服飾》，透過糅合傳統展品與數碼技術，讓觀眾能多感官體驗遊牧文明豐富多樣的文化。 文：賴家俊 圖：賴家俊、香港科技大學

中亞多個國家林立，當中不少由遊牧民族所組成，並包括數個不同的文化分支。這次科大為期五個月的展覽，便以「突厥-波斯」系的國家文明為重點，展示了中亞、高加索和中東三地逾40件珍貴傳統服飾、手製地氈及樂器，當中部份更是從伊朗伊斯蘭共和國駐香港及澳門總領事館、哈薩克斯坦共和國駐香港總領事館，以及土耳其駐香港總領事館借來。

各種別具特色的中亞及中東樂器。(賴家俊 攝)

是次展覽分為傳統音樂和服飾兩個主題，當中音樂部份更配合一系列表演活動。科技大學部份來自中亞的同學協助參與是次展覽籌備工作，除了借出家鄉傳統樂器，更參與演奏攝錄演出。展覽以外，大學亦與跨國音樂人組成的香港中亞中東樂團Nur Collective合作，舉辦歐亞與北非文化的音樂表演，樂團亦將於本月14日舉辦「中亞及中東音樂互動工作坊」，向公眾介紹異域音樂文化。

Nur Collective成員兼展覽策展人梁宇正表示，在前蘇聯時代，不少中亞及中東國家都受到文化上的限制，國民只可以學習西樂，部份國家要在蘇聯解體獨立以後，才開始推廣傳統音樂文化，當地樂器別具特色，更吸引到不少香港的中樂演奏家，學習這些中亞樂器。為了總結藝術節一系列現場表演節目，梁宇正會於四月下旬聯同著名維吾爾族舞蹈家帕霞‧吾曼爾共同演出，屆時舞蹈家會在現場音樂伴奏下，穿上傳統服飾表演中亞舞蹈。

（中亞和中東的服飾，男女都是穿大袍，而且是多件式的服飾設計，方便當地氣溫不斷變化而調整。策展人梁宇正表示，從服飾花紋中可以看到伊朗文化的特色，證明中亞一帶的國家有很深文化聯繫。而因為宗教原因，當地的女裝衫都不容易看到身體型態，而且部份服飾更可以反映穿着者所屬哪一個部落。）(賴家俊 攝)

展覽內容除了實物的展示外，還結合多媒體技術，讓觀眾有更豐富的體驗。除了純觀賞展品外，觀眾亦可虛擬地「試穿」不同文族服飾拍照、並透過掃描二維碼把照片帶回家（虛實霓裳）。參觀者亦可以填色設計地氈（地氈花園），以及利用多媒體裝置「彈奏」樂器（掌上樂韻），認識三地的獨特音樂風格。展場更設有數碼地圖系統，讓觀眾實時認識四個昔日位於中亞和中東的古帝國在今天的地理情況。

發起今次藝術節2021的藝術中心節目總監鄺綺顏博士表示：「在疫情籠罩的日子，不少人面對分離和疾病等挑戰，藝術作為安撫人心的存在便顯得更為重要。對於今年的藝術節最終能夠成功舉辦，並以更互動及引人入勝的方式重回校園，我們感到非常高興，這實在多虧了一班圖書館以及媒體科技同事的不懈努力。我們期待未來在新的逸夫演藝中心可以舉辦更多藝術和文化節目。」

而隨著全球開始推廣線上平台形式觀賞展覽，科大亦就這次展覽推出線上虛擬展，讓未能親身前來的觀眾也可於網上欣賞展品。

左起: 香港科技大學藝術中心節目總監​鄺綺顏博士、科大圖書館行政服務主任何慧蘭、展覽策展人梁宇正、科大媒體科技及出版中心主任吳宏權。(賴家俊 攝)

【展覽詳情】

展覽名稱：《歐亞之間：中亞、高加索和中東的傳統音樂和服飾》

舉辦單位：香港科技大學藝術中心、香港科技大學圖書館、香港科技大學媒體科技及出版中心

日 期：今天起至9月5日

地 點：科大李兆基圖書館唐炳源唐溫金美展覽廳

費 用：全免，有意參觀展覽的公眾人士可提前填妥登記表格

（觀眾亦可登入線上虛擬展覽平台，費用全免。)