義大利隱世教堂｜展覽多具18世紀驚世大理石雕像　迫真程度十粒星

義大利那不勒斯一所毫不顯眼的小教堂，具然內藏多具18世紀藝術大師的大理石雕像傑作！石像迫真程度不禁令人懷疑︰「如此栩栩如生的作品，怎麼可能是在大理石板上雕刻出來的呢？」

在義大利那不勒斯著名的聖多美尼克教堂（Chiesa San Domenico Maggiore）東面的窄巷裡，有一所門面很小、外表十分簡樸的禮拜堂——聖塞維羅禮拜堂（Cappella Sansevero）。那裡雖然毫不顯眼，卻可能是地球上最令人驚歎的空間之一。

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無論你走到哪裡，都會面對那些來自18世紀義大利藝術家的傑作。這些美得驚人的大理石雕像數百年來讓遊客們嘖嘖稱奇，不禁懷疑︰「如此栩栩如生的作品，怎麼可能是在大理石板上雕刻出來的呢？」

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18世紀義大利熱那亞藝術家 Francesco Queirolo 的傑作《Il Disinganno》（從欺騙中解脫或覺醒），便是其中一件特別讓觀眾感到疑惑、難以置信的作品。它描繪了一名男子從一張精雕細琢的網中掙脫出來，並得到了一位長著翅膀的天使幫助。據博物館網站介紹，這座雕塑充滿了象徵意義。

他們寫道：「這組白色大理石雕塑描述了一個已經擺脫罪惡的人，代表著熱那亞藝術家將他所有非凡的技能投入的網。一個長著小翅膀的精靈，額頭上有一朵小火焰，象徵著人類的智慧，幫助這個人從複雜的網中解脫出來，同時指著他腳下的地球儀，象徵著世俗的激情。地球儀上放著一本打開的書，那是《聖經》，是神聖的文字，也是共濟會的三大『偉光』之一。基座上的浮雕，有耶穌使盲人恢復視力的故事，伴隨並加強了寓言的意義。」

18世紀學者 Giangiuseppe Origlia 在他的《Istoria dello Studio di Napoli》（1753-54）一書中，更貼切地描述這尊大理石石像為「雕塑所能嚮往的最後和最艱難考驗」。指的自然是這件作品那栩栩如生的繩網，這至今仍令遊客們驚歎不已。據說當年在製作這尊雕像時，因為工匠們生怕那張精緻的網會在他們手中碎成碎片而拒絕打磨，令 Francesco 不得不親自以浮石打磨石像。

在聖塞維羅禮拜堂中，還有其他著名的雕塑傑作，包括 Antonio Corradini 在1750年完成的《蒙面的真理》（Pudicizia，又稱謙遜或貞潔）。

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Giuseppe Sanmartino 於1753年創作的《裹屍布下的基督》（又稱蒙面的基督）等。

假如大家到那不勒斯旅行的話，千萬不要錯過這些巧奪天公的大理石雕像了！