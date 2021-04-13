陳世英「太空金屬」打造雕塑　物質與光影探索「非空間」裡空間

撰文： 呂一行 最後更新日期： 2021-04-13 16:30

陳世英（Wallace）是世界知名的珠寶設計師，是首位晉身巴黎大皇宮古董雙年展的華人。他除了是一位美學的專家，筆者覺得他也是一位科學研究者，靠著不斷自學和鑽研，研發出最堅硬、摔不破的陶瓷；又掌握最輕巧但極堅硬的鈦金屬變化、造型的技術。他最近的一批作品，即將在首個威尼斯大型鈦金屬雕塑展登場，讓世人目睹其剛陽並濟的超凡工藝。 文：呂一行 圖：照片由受訪者提供

訪問陳世英是一件快樂事，因為每次可從他身上學習很多道理。他首個大型藝術展覽不但見證其工藝和創意，更展示他排除萬難的匠人精神。展覽於五月進行，筆者榮幸率先和他進行獨家專訪，披露是次展覽的重要作品及其心路歷程。

是次展覽是由英國資深策展人James Putnam策劃，算是首次梳理他多年來雕塑和裝置藝術創作。記得他說過，地球每種物料都各自有不同性格；而作為工匠，就是順其本質進行模塑，把其大自然的美展現出來。今次展覽將展出一系列用鈦金屬和鐵製作的雕塑。當筆者知道他今次有件作品中，有一位使用鈦金屬和鏡子組成的沉浸式裝置，便想起他說過創作時會考慮黑暗與光明、陰與陽等二元概念。

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剛強和脆弱的對比

「沒有物質的話，空間只是一個無意義的概念。物質是量度空間的單位。」陳世英說《物質與空間對話》是受到他自己八十年代創作「世英切割」的經驗所啟發。「當年，我在一個攝影展覽當中，接觸到雙重曝光的技術，便開始想像是否能夠通過寶石雕刻，去達致同樣的效果。」所謂「世英切割」，是他在1987年花了兩年半時間的研究成果。「這是將寶石切割與雕刻結合成三維立體內雕的幻象雕刻法。寶石的正面出現了五面人像，但只有中間那一面人像才是雕刻，左右各兩面的人像只是雕刻的倒影。」筆者曾把此作品拿上手觸摸和近距離觀賞，這是一件極巧手的工藝品。而今次展出的作品體積大得多，但難度相信更高。

世英切割（Wallace Cut） 寶石切割體積巧小，但心思卻巨大。當中人物的造型和今次巨型展品甚相像，似乎兩者也在對話。（受訪者提供）

陳世英曾經研究攝影，還教過筆者拍攝紅寶石和藍寶石的燈光要訣，他對光線十分敏銳。「因為有光，所以有折射，從而產生了不一樣的空間認知。」今次他處理的是不透光的金屬，這又是一個怎麼樣的世界呢？「過往在寶石世界裡面，彷佛是我唯一的存在，是幻覺或是現實？我又確確實實在那個空間裡，活過去又活過來。」今次他透過鏡面與鈦金屬的組合，希望探索「非空間」裡的空間、幻象的現象。若說得淺白點，道理就是探索虛與實、陰與陽之間。而透過鏡子，光線和影像便可在當中自由變化，超越物質的限制。每次展覽他都會細心設計展場，記者在一次和他吃飯時，他向筆者仔細介紹當時在中環一個作品展的設計意念。至於今次大型展覽，構思當然更精彩。「在展覽中，觀眾會走進一道黑暗的長廊，只有藍色、綠色的光，以及隱約懸浮於四周的掛牆雕塑，他們在鏡中看見扭曲的自己，成為了作品的一部份，有一種在另一維度上移動的奇異感覺，彷彿體驗到一種「神奇」的存在。

陳世英常說自己讀書不多，但他說話卻充滿哲理，而且博覽群書。他使用鏡子，原來和威尼斯的工藝發展歷史有關。「因為威尼斯是十六世紀最重要的鏡子生產中心，這次展出的作品，也是向我的靈感之鄉威尼斯的歷史致敬。」

鈦金屬技術追求之旅

在幾年前的展覽中，他向筆者透露了研究鈦金屬的心路歷程。事隔兩年，不斷追求突破的他相信又會有不同看法。「我在2000年初開始研究鈦金屬，當時將鈦金屬應用到細小的珠寶上，難度已是極高，最終用了8年時間才研究成功。」早年他使用不少實驗室的技術，才能稍改變鈦金屬的造型。他說鈦的重量僅有黃金的五分之一，優點是可以調校出不同色彩。但困難之處是極度堅硬，使用實驗室技術才可以進行熔化和變形。十多年前他製作「世代相傳」胸針時，花了他九牛二虎的力量。至2018年時製作「時間輪盤」頸鏈上的十二生肖時，他已輕鬆得多。他說到了今時今日，就小型的鈦金屬創作已經達到揮灑自如的地步。「於是我又想再挑戰一下，是否能夠以鈦金屬作為高達三米、五米大型雕塑的媒介。無論對於我自己或是鈦金屬本身，突破也是必須的。」

而今次《物質與時間對話》系列作品，他呈現了扭曲、解構和碎片化等等的手法。然而，作品的形象也反映物質本身的成形過程。記得他說過，雕琢寶石時會先了解其紋理和本質而使用合適的方法。要掌握，便首先要了解和物質「建立關係」。而對於鈦金屬，相信和他彼此「關係」的更深厚。「在鈦金屬的建模、鑄造、焊接和組裝的過程之中，也是牽涉到了變形、解構和碎片化。草稿、泥塑、蠟模，以至鈦金屬的鑄造，經過無數次變形、無數次解構、無數次碎片化，在消失中尋找存在，在存在中尋找消失。」

他說來也許會抽象，但有冶金、焊接金屬經驗的人，大概都知道「與物質對話」過程，是怎樣的一個來來往往、生生滅滅的過程。「物質在想像中是最理想的，如何將現實和想像拉近，就只有通過時間的雕與塑。」

作品獲大英博物館永久館藏

「今次策展人James Putnam的策展手法以創意和創新為重，這與我在藝術上的追求一致。此外，他最為人所熟知的一個策展手法，就是將當代藝術和博物館的歷史文物藏品並置。」陳世英說。

James Putnam是極資深的策展人，於2019年在瑞典國家美術館（Nationalmuseum），以及芬蘭國家美術館（Ateneum）的《Inspiration – Iconic Works》展覽十分成功，將達芬奇、拉斐爾和倫勃朗的古典大師藝術作品與當代藝術對話。「他曾在大英博物館擔任策展人，而我也有一件作品成為了大英博物館的永久館藏。對於我來說，過去加上現在，就是未來，所以很高興遇到一位信念相似的策展人，我們在第一次通話之後，基本上雙方都有了默契，知道他是展覽的不二人選。」

《物質與時間對話》系列是大型鈦金屬雕塑作品，通過將鈦金屬的輕盈和永恆性以及鐵的沉重和易腐蝕性並置，發起物質與時間的對話。鐵最終會生銹，但鈦金屬卻不會腐蝕，更加接近永恆。系列中的造像莊嚴，這些半具象的雕塑高達3米，中心圖案是擁有深沉而震撼的面部輪廓的巨型頭像，帶有神像般 的和平氣質。它們幾近變形的形狀仿佛雌雄同體，兼具古老氣息和外星生命的跡象。「我將鈦金屬和鐵梁並置，並給予它們臉孔和形狀，賦予它們紀念碑般的力量和詩意。鐵梁 將在幾百年後氧化，而鈦金屬將比鐵梁長壽，但這兩種材料的生命比我的生命長久。時間既短亦長，便涵蓋 了一切。」

凡事有可能改變

陳世英希望是次展覽表達出對物質、空間和時間之間關係的長期思考。鈦被人稱為「太空金屬」，充滿未來主義色彩，它是地球上極為堅硬、耐耗和輕盈的金屬，它的命名源於希臘神話中的泰坦族巨人。一直以來，不少人相信鈦會把人類帶領到更高、更遠。當這種物質配合陳世英視野，便把人類對地球和時空的無盡構想帶到宇宙去。今天，香港人被不少東西限制。但當鈦金屬也能被人類隨心所欲地進行變型，我們還擔心什麼？只要有想像力和努力，凡事有可能改變。