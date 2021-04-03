古蹟保育｜薄扶林舊牛奶公司職員宿舍牛眼窗與屋頂的秘密｜黎雋維

撰文： 黎雋維 最後更新日期： 2021-04-03 14:53

在香港早期的發展之中，牛奶公司絕對佔一個頗為重要的位置。和牛奶公司早期的發展有關的建築物，亦有不少已經獲得保育。例如位於下亞厘畢道的藝穗會，本身其實就是1892年建成的舊牛奶公司倉庫和冰窖，亦都是總部的所在地。而當時牛奶公司生產的主要基地，就是位於薄扶林一帶的地區。 文：黎雋維（香港大學建築歷史博士及英國註冊建築師）

舊牛奶公司高級職員宿舍由主樓、傭工宿舍和車庫組成。圖中為主樓，修復後會作展覽之用。(發展局圖片)

牧場範圍包括今天瑪麗置富華富等地

1886年，蘇格蘭籍醫生文遜爵士（Sir Patrick Manson），有鑒於香港缺乏新鮮牛奶供應，聯同五位富商股東，斥資三萬元在薄扶林興建牧場，並從英國引入80隻乳牛，開始本地牛奶生產。

英國人在亞洲殖民地，普遍都喜歡居住在氣溫較低的高地，以及在建築之中加入涼快的半室外的迴廊空間，作為起居甚至睡覺用。因此，圍繞建築物外部的迴廊，就成為了殖民地建築格式的要素之一。

當時牧場規模龐大，今天的瑪麗醫院、伯大利、置富花園和華富邨等，都屬於牧場的範圍；更設有纜車，將從海路運抵的牧草運上山上的牛棚。牧場之中的某些建築，例如其中的兩個牛棚，已經得到保育並且改造成香港演藝學院伯大尼校園的一部份。

圖片來源：《薄扶林道 141 號 舊牛奶公司高級職員宿舍活化項目 文物影響評估》http://www.aab.gov.hk/form/177meeting/quarters-annex-a-b5.pdf

最近，被納入第四期「活化歷史建築伙伴計劃」中的舊牛奶公司高級職員宿舍，在修復之後將重開為「薄鳧林牧場」，除了會展覽舊牛奶公司的歷史之外，亦會介紹薄扶林的悠久歷史和生活點滴。

圖片來源：《薄扶林道 141 號 舊牛奶公司高級職員宿舍活化項目 文物影響評估》http://www.aab.gov.hk/form/177meeting/quarters-annex-a-b5.pdf

舊牛奶公司高級職員宿舍落成於1887年，屬於牛奶公司早期的建築物之一，是當年牧場經理的住所。整個建築群由三座建築物組成，包括宿舍主樓，佣工宿舍和車庫。

主樓的建築是典型的早期殖民地風格。有西式的斜屋頂，適合香港多雨的天氣，亦有一個半室外的迴廊空間。英國殖民者來到亞洲，其中一個最不適應的地方，就是亞洲地區炎熱潮濕的天氣。

圖片來源：《薄扶林道 141 號 舊牛奶公司高級職員宿舍活化項目 文物影響評估》http://www.aab.gov.hk/form/177meeting/quarters-annex-a-b5.pdf

雖然當時西方醫學對於細菌學說和疾病的傳染途徑，並未有完全的理解，但是他們亦觀察得到，居住在潮濕炎熱的地方，容易染上引起發燒的熱帶疾病。因此，當時西方人認為熱帶疾病和炎熱的環境有關。

英國人在亞洲殖民地，普遍都喜歡居住在氣溫較低的高地，以及在建築之中加入涼快的半室外的迴廊空間，作為起居甚至睡覺用。因為這個原因，圍繞建築物外部的迴廊，就成為了殖民地建築格式的要素之一。

當年周遭環境與外牆油漆顏色的關係

宿舍亦加入了常見於歐洲住宅的元素，例如向外突出的窗台，令可以開窗的牆壁面積增加，使室內空間可以盡量引入陽光。

除此之外，主樓的建築的基部以花崗岩砌成，和牆壁上部雪白的批盪油漆形成對比。這樣的一個做法，相信和當年周遭的環境亦有關係。當年薄扶林一帶仍然未完全開發，屬於近郊地區，環境比較潮濕，地面亦未必有容易保持乾爽的物料鋪砌。由於這個原因的關係，主樓的外部牆壁運用了比較耐用的花崗岩鋪砌。

牛眼窗設計有別於歐洲同期建築

在比較高一點的地方，才使用白色的批盪和油漆。這樣的造法除了有建築風格上的因素之外，在實際上亦有一定程度的功用，可以避免泥濘和濕氣弄污白色牆身。半室外迴廊和其他的生活空間亦從地面提升，有助於保持乾爽。基座的部份有俗稱「牛眼窗」的圓形窗門，幫助底層的空間通風。

「牛眼窗」本來屬於法國巴洛克時期建築建築特色，但後期在其他歐洲國家亦經常有使用。「牛眼窗」通常用於屋頂山牆部份，在挑高的屋頂之中加強採光。在宿舍主樓建築之中，「牛眼窗」卻出現在基座的部份。這是一個比較少見的特別做法。

整個建築物大致上都是以西方建築的格式設計。例如在建築物的室內和室外，都有西式的古典圓拱，整體上都是以西方建築的格式為主。但是在物料的使用上，其實亦採用了不少本地元素。例如，雖然建築的牆壁主要由磚砌成，但從復修中的牆身可以見到，油漆之下的批盪呈黃色，很有可能是以黃泥加石灰的本地方法和物料建造。另外，屋頂採用的瓦片，其實是屬於中式的廣東瓦片，用所謂雙筒雙瓦的方式砌成。

中西合璧建築方格的緣起

當時的西方建築師來到遠東地區，明白到西方的建築物料在這些地區未必普及。因此在選擇建築物料時，經常都會因地制宜，使用一些本地工人和承建商熟悉的物料。其中一個較為在香港常見的配搭，就是以中式瓦頂，鋪砌西式建築的屋頂。使用本地工人熟悉的物料，除了可以減低成本外，亦可以增加施工的效率，更加可以確保施工的質素。

在今次修復的計劃當中，會將已經拆除的宿舍主樓斜屋頂重建，還原建築物本來的面貌。歷史建築的保育工作，除了將原有建築物日久失修的部份修復以外，還有很多其他複雜的過程。例如若果要將建築物改成公共用途，就需要符合現代建築物的安全和消防準則，確保大眾可以安全參觀。但這亦經常為保育的工作帶來很大挑戰。例如要在舊有的建築物之內，加入無障礙設施，例如升降機、輪椅通道等，就經常需要將舊建築物的部份構造拆除，影響舊建築的原有外貌。

薄鳧林牧場發言人冼昭行指，計劃改建舊宿舍成為博物館。（歐嘉樂攝）

薄鳧林牧場今（29日）舉行動土儀式，活化一級歷史建築「舊牛奶高級職員宿舍」。（歐嘉樂攝）

在「薄鳧林牧場」這個項目當中，同樣亦為這些問題花了不少心思，例如在建築物的外圍，就加建了一個可以直通主樓一樓的斜台，除了可以解決走火和無障礙通道的要求外，亦成為了一個可以眺望景色的觀景台。除此之外，亦增建了一座全新的副樓，提供工作坊和餐飲，亦可以解決其他空間需求上的需要。這些不同的設計技巧，可以增加整座建築物在使用上的可能，營運的機構可以舉辦不同的活動，亦可以令舊的建築物重新注入動力，讓市民大眾有一個更加立體的體驗。這一點對於舊建築的保育、再用，以及整個計劃是否能夠自給自足地延續下去，是一個非常關鍵的要素。

（大小標題由編輯撰寫。原題：舊牛奶公司高級職員宿舍的建築特色和保育計劃。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜黎雋維博士，香港大學建築歷史博士及英國註冊建築師，Docomomo香港分會成員。畢業於香港大學建築系及英國倫敦建築聯盟學院（AA)。任教於香港理工大學設計系及香港大學SPACE建築系。主要研究範圍包括東亞及香港現代建築歷史，上海批盪的文化和歷史，以及歷史建築保育和改造設計。

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