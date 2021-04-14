星期三影話｜Netflix《雷霆女神 Thunder Force》證實驚嚇能死人

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-04-14 15:00

我向大家宣佈：我終於看完了《雷霆女神 Thunder Force》。大拇指在遙控器上猶豫過的，向左選向右選，看到它是Netflix Top 10就當了解大眾口味也好？於是我真的看完了，而且沒有fast forward完完整整花近兩小時看完了。

我們深明大片總是有爛位的，看它爛多少，有時俊男美女會掩蓋這些爛位，為電影補妝搶fo，從一粒星評分拉到三四粒星，靠的往往就是郎才女貌，客客氣氣不要批得太狠是業界共識吧。

令你錯認自己視覺便秘

《雷霆女神》選角不壞，甚至因為它選兩個體態與外貌都不典型的好演員，我才不再猶豫決定選看，結果好演員交足戲，卻因劇本爛到相信連剪接師都不知道自己在幹什麼，例如（劇透一生平安）女主一請巴士乘客下車，然後兩臂一展，抬起整部巴士。

身為一個盡責也盡全力去理解劇情的觀眾，我試著期待她擲出的巴士，會掉到另一街頭硬著陸，至少有轟隆一聲半聲吧，結果鏡頭只是對準女主一女主二對話，對話內容是抱怨對方不跟自己商量「如何緝兇」自把自為。我問：巴士呢？巴士呢？一分鐘後，鏡頭朝向一個風靜浪靜的街頭，巴士不見了。我明白力大如牛的後天異能發揮是可以做得卡通片一點，不過還會去看超級英雄片的觀眾，多少是期待異能發揮時，是可以破壞一下看來很正常的城市，在視覺上給觀眾發泄一下有多難？《雷霆女神》就是這麼厲害，可以直接地令你錯認自己視覺便秘，其實是它用了地球頗多的資源來整蠱你。

《雷霆女神》女主一二都十分出色，她們沒有嫌棄爛劇本，十分專業地完成整個製作。截至今天，我仍然未理解為什麼女主一可以直接駕臨一個已做了長達二十年研究、女主二心血結晶的存放處，理由是去邀請女主二前來舊生聚會。到女主一被打了第一劑亦是女主二口中唯一一劑的超能藥物，女主二後來又竟然有另一種方式可以達到與女主一相同效果的異能效應，而且這個方式是不痛不癢的。那麼，你剛才緊張什麼呢？

《雷霆女神》版面截圖

《雷霆女神》導演當然是希望用英雄片來玩喜劇，可惜喜劇一點也不好笑。導演給出這個作品來，再看其他影評文字，每篇文章都應該可以列為寫得相當中肯的劣評佳作，誠心佩服大家認真看待這齣劣作。這應是電影史上第一齣驚悚英雄片，驚嚇程度能嚇死人的。

（本文不代表藝文格物立場）