《靈魂奇遇記》為搵食放棄理想逃跑不可恥算犬儒嗎｜星期三影話

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-03-17 13:03

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年前戲院播放的新作預告片，幾波疫情後，新作統統變成逾期作品首發。影迷少了話題，多了期望；更多的動作，或者是熱搜某某電影「線上看」？

文：森恩

《靈魂奇遇記 SOUL》上映前一年，已在戲院預告；時至去年10月，香港各個大台（包括收費迪士尼台）播放第二版本預告片，最令觀眾印象深刻的必然是兩個形象化的靈魂，談到死後靈魂暫存世界的「無感」狀態，大小靈魂示範拿pizza塞進嘴巴後立即在屁股位置排出，交代在生命的「起點之前」這個空間裡，靈魂沒有五感。

預告片截取的一個片段（劇照/資料圖片）

動畫電影當然不會「放過」小朋友，在這麼嚴肅的一齣哲學電影，終於找到唯一「屎尿屁」片段，真的辛苦了市場部同工……沒錯，近年迪士尼動畫多是包裝成「小朋友適宜觀看」的大人電影：《冰雪奇緣2 Frozen II》談的是帝國霸權運用既有科技來為森林族群鋪設基礎建設（水壩），取得別國最大天然資源，繼而殘殺當地族群（幸得魔法濃霧保護）；身為既得利益者的兩位公主，姐姐主動尋找家族黑歷史，妹妹誤打誤撞為國家帶來救贖，還加了一段雪人小白成長自述。

【注意，下有劇情略述】《靈魂奇遇記》提醒我們的則是：為崇高理想而努力，當然是最好的，不過生命還有更多事情要做、可做，需同時照顧自己與家人。一旦未能達成理想，為生活而生活，也不可恥。

心水清的觀眾自會嗅出一陣「犬儒」味，不過電影塑造的準音樂家（主角），的確忽略了「活著」所知所感的美好一面，他認為兼職或全職教學比不上「做一個音樂家」的志向，在主角母親眼中的他，正在重踏主角亡父的舊路——只顧理想，忽略了家庭。

一個有能力的人，際遇欠佳卻又常高談理想，最後卻因為他兼職教音樂而認識的學生帶挈，才有踏上小舞台的機會，可見他等了幾多年。諷刺的是，比起他的崇高理想，教書明明就是他不在意的身份，卻因他在教學有了成績，令學生早他一步，踏上專業音樂表演之路，而老師本人停滯不前，還因為理想成真而興奮過度，沒有專心走路就跌落個窿死鬼咗。

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上述僅是電影要表達的一小部份，尚有更嚴謹的話題，例如久未成人的小靈魂，聽盡偉人導師訓導幾個世紀，還是滯留「開始之前」，最後因為「做平凡人」的覺悟（片中所述的「火花」）——這麼多的偉人勸勉不管用，原來是因為小靈魂（老靈魂）想不通：人未必需要找個崇高理想而活，只要享受生命帶給身體與思想的種種細節，記住每個生活片段所感所想，就可成為人。

迪士尼許多電影都展現「做一個領袖」的英雄好處，天生是公主就有遇上好男人的際遇，卻一直沒有告訴小朋友：公主每次頻死正是因為男人做得不夠好。這麼殘酷的愛情現實，隱伏在眾多公主故事裡，卻由《冰雪奇緣》打破常規，講的是家國情懷，甚至是「我係女人我有能力只要用得正確就得」的女權宣告。今次《靈魂奇遇記》算是「我的志願」一個大逆襲，亦為這個時代提供了一個最現實的啟示——套用某些政權的說法，就是要你「安份守己」，社會退步都無所謂，總之係我管理你。夢想？吃個飽之後發個夢想想吧。

正是以上種種，預告片只能截取屎尿屁，要你帶著孩子進場，在你感懷身世哭得最烈的時刻，身邊的孩子問「點解咁？唔明白」時，給你最大安慰並不是電影說了什麼，而是孩子的存在——我們還有新一代留著血脈，生生不息。