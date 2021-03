《魔龍王國Raya and the Last Dragon》：睇動畫學一國五制管治法

撰文: 森恩 最後更新日期: 2021-03-10 00:00

檢視近年迪士尼動畫作品,《冰雪奇緣Frozen》兩集講的不是公主與愛情,而是家國情仇;《無敵破壞王Wreck-It Ralph》講的不是公主萬歲,而是透過「抹黑公主」反證帶bug車手公主純真可貴,這些「反公主」傾向,漸漸顯露世代對迪士尼動畫裡的性別定型在十數年以來的不耐煩。

因疫情而與《靈魂奇遇記Soul》被「同期上映」的《魔龍王國Raya and the Last Dragon》,表面上又是個公主故事,實際上它要說的是「共和國」概念——五個城邦聯手合作,就算是「一國五制」都要尋得合作空間,為了溫飽,團結一致。

譯名「魔龍王國」,乍看還以為是追打魔龍的故事,原來是「越南版龍珠」——大家要合作守護一顆集結四龍力量的「龍珠」,維持「越南」世界的水供應,免得「瘟疫」侵襲、石化人類。

為免劇透,容我跳到結論:《靈魂奇遇記》和《魔龍王國》實屬同類題材,講的是用社交技巧以至自己的生命來拯救其他靈魂。《靈魂奇遇記》談的是人生導師與生活信念,《魔龍王國》談的是以人類福祉為前提,請大家放下歧見,誠心合作,根據心之基本法來光復「龍之國」。

不得不提的是《魔龍王國》迪士尼編劇班底:(暫譯)林愛黛(Adele Lim),亦即《我的超豪男友Crazy Rich Asians》編劇和劇作家(暫譯)阮奎(Qui Nguyen)。林愛黛劇本風格幽默又有社會意識,阮奎劇場作品擅長肢體演繹,二人為迪士尼動畫作品聯手合作,不難看出圓熟的編劇技巧。

至於為了守護「龍珠」的中央政府「龍心國」怎樣實踐「一國五制」?這個模擬亞洲傳說的虛構故事,或者適合從政者觀賞?