廢材再用｜德國品牌日本發迹駐北海道設廠顛覆想像｜東京建築女子

撰文： 東京建築女子 最後更新日期： 2021-04-25 00:00

2020年的年末，有了一次出差北海道的機會。參觀了源自德國、隨後在日本發迹的家具品牌TIME & STYLE在北海道的自社工場，他們承襲着德國的精密技術，加上日本人特有的纖細美感，創造出一個個精緻美好的家具。

文：東京建築女子 李昀蓁

工廠就佇立在這雪白大地。三四個大廠房一字排開，廠房內職人們各司其職，竭盡全力地完成手邊工作。在台灣時。印象中的木頭家具工廠，應該是到處堆滿廢材、充滿木屑，有點凌亂的工具區及放着大聲的廣播音樂，可能有幾隻看門狗跟大嗓門的工廠主人。不過這裏完全顛覆了我的想像，完善的設備與整齊的工具、被整頓分類準備再利用的廢材整齊堆砌，木屑收集器讓工廠內沒有塵土飛揚，乾淨整潔的空間，令人感到相當不可思議。

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TIME & STYLE的主理人吉田先生帶着我們繞了工廠一大圈，從家具最原始樣貌「樹幹」的處理開始，詳細說明製作流程與介紹每一個工序。他們每伐一棵樹後便會種下另一棵樹苗，以達到環境永續，被運到工廠的每一棵樹寫上產地與日期、樹齡，經過烘乾處理後被切成一片片的厚重原木片，這些原木片上寫着出生地名稱並編上編號等資訊。接下來木片依據性質被製成不同的家具部件，每一個接點每一個轉角，都經過無數次的測試與檢驗，利用德國的數位機具切割出的零件，以日本楯接技術接合，然後上油、塗裝.....最少的步驟最精細的工法，讓家具製成的每一個過程都有意義，就這樣創造出有點和風有點古典但又符合現代品味，纖細姿態與穩重色調的美麗家具。

最後交到客人手上時，木料的資訊以及製造過程都被一一記錄，就像是家具的身份證一般，讓新的主人們知道手中的這個木質家具來自哪邊，是由多少樹齡的木頭被製造，這些故事也像是珍貴的寶藏一般，提升了家具的價值。

（本文獲作者授權轉載，原題：北海道傢俱工廠見學。全文收錄於小日子享生活誌https://www.books.com.tw/products/R030087737）。