奧斯卡2021│「黑豹」查特域克NFT紀念品遭劣評　設計師補鑊修改

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-28 16:08

在剛剛完結的第93屆奧斯卡頒獎禮中，大會為紀念憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲最佳男主角提名的已故影星查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），特意製作了一份向他致敬的NFT（非同質化代幣）紀念品，但因為這件禮物被指消費Boseman，而作品造型奇怪而惹來輿論抨擊，數日後作品設計師發文就作品致歉，並承諾會再修改這作品。

在今屆奧斯卡頒獎禮中 ，每名被提名人都會一如以往得到一個商品贊助禮品包，當中包括用卡片掃碼方式綫上欣賞，以Boseman在電影《黑豹》頭部造型為藍本的3D GIF動畫。這件NFT作品由數碼藝術家Andre Oshea創作，並將會於網上市場拍賣，預料將有高達100萬美元（約港幣780萬元）的收益。在扣除捐贈腸癌基金的收益後（Boseman因為腸癌離世），餘下一半將歸創作人，讓輿論指責這位藝術家利用Boseman的死謀取個人利益。

今年奧斯卡被提名人的禮品包，估計商品總值20萬美元，即大約160萬港元。(Distinctive Assets)

The way to immortalize an artist, is to honor them with art.



I was tasked to create a tribute NFT for Chadwick Boseman for the Oscars! Bringing this piece to life has been one of my most challenging & rewarding experiences as an artist.



Bidding on @rariblecom begins tomorrow pic.twitter.com/EYCJYWbtIZ — ●●● (@andreoshea) April 24, 2021

Oshea就指責發表回應(@andreoshea/Twitter)

Oshea就指責發表回應，表示作為一個專注於非洲未來和新世界的藝術家，他想創建一個數位紀念碑，以體現Boseman作為全球黑人英雄的影響力，同時提高人們對結腸癌對黑人社區所帶來影響的認識。他表示自己是被邀請製作NFT藝術品以慶祝奧斯卡提名人的幾位藝術家之一，並將根據邀約協議將一半拍賣收益捐贈慈善機構。而就作品只能讓大家勾起Boseman的死亡而不是他的一生，就此感到抱歉！並承諾會再重新設計有關作品，以便在稍後時間拍賣。

以Boseman在電影《黑豹》頭部造型為藍本的3D GIF動畫截圖。(Twitter)

NFT是Non-Fungible Token的縮寫，中文翻譯為「非同質代幣」，也就是「同質代幣」的相反。有別於同質代幣的特質，每個幣一模一樣可以完全互相代替；非同質代幣的特點是代幣間雖然相似，但每個都有不一樣的特質，無法做到互相取代。同質代幣的例子有錢幣、區塊鏈上的比特幣；非同質代幣則有編號的限量金銀幣、有憑證的藝術品等，性質較近商品而不是通貨。

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有別於傳統紙本證書可以容易偽造，數位化後的NFT證書在區塊鏈上有清楚交易歷史紀錄，資料亦公開讓人查閱且幾乎無法修改，讓認證品公信力大增。根據加密藝術品的銷售規則，這次Oshea所拍賣的Boseman NFT藝術品，中標者將獲得一個不可替代的NFT，該NFT將被視為Oshea作品的所有權證書。

今年三月，拍賣行佳士得便舉辦首次NFT網上拍賣，當中美國數碼藝術家Beeple（Mike Winkelmann）所創作的jpg數碼圖像作品「每天：最初的5000天」（Everydays: The First 5000 Days），以69,346,250美元（約5.4億港元）的天價賣出，使Beeple成為繼Jeff Koons和David Hockney之後，作品價格最高的在世藝術家，亦讓NFT藝術品成為今年藝壇最備受關注討論焦點！

新聞來源：artnet.com