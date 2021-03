一張JPG拍賣成交價5.4億破紀錄　超越趙無極作品靠虛擬貨幣加持？

撰文: TheValue.com 最後更新日期: 2021-03-18 08:00

2021年3月11號,或許就是虛擬貨幣顛覆藝術拍賣市場的一日。 新冠肺炎疫情之下,各大拍賣行迅速走向數碼化,藝術市場因此迎來諸多變革。佳士得最近為數碼藝術品舉行獨立專場,就破天荒接受買家以虛擬貨幣付款。結果,數碼藝術家Beeple的JPG作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》,以匪夷所思的US$6,935萬(HK$5.4億)天價成交。 因為是次拍賣,Beeple成為身價第三高的在世藝術家,僅次於「普普藝術之王」Jeff Koons與風景畫大師David Hockney。 這個消息不單震憾全球藝壇,相信亦將成為財經界的頭條新聞。

這幅天價作品到底是何模樣?按圖了解多一點↓↓↓

Beeple《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》(此作乃獨一無二) 尺寸:21,069 x 21,069 pixels (319,168,313 bytes) 存取日期:2021年2月16日 代幣ID:40913 虛擬錢包位址:0xc6b0562605D35eE710138402B878ffe6F2E23807 智能合約位址:0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756 non-fungible token (jpg) 起拍價:US$100 最高出價:US$60,250,000 成交價:US$69,346,250 拍賣行:紐約佳士得 拍賣日期(網上):2021/2/25 - 3/11

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》以US$100起拍,在拍賣首日1小時內叫價已升至US$100萬。總計在為期兩週的拍賣裡,作品共獲353次出價。在拍賣將近結束的1分鐘內,最高叫價由US$2,750萬跳升至US$6,025萬,最終連佣US$6,935萬成交,創下數碼藝術品的拍賣紀錄。

US$6,934萬(HK$5.4億)聽上去很誇張,在藝術拍賣界又是一個怎樣的金額呢?

這意味藝術家Beeple的身價已經超越抽象大師趙無極(拍賣紀錄為HK$5.1億)。若《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》不在今年2021,而是往年拍賣,那就會躋身2020年全球拍賣第三位成交,僅次於RMB 5.12億(約HK$5.93億)易手的明朝吳彬《十面靈璧圖》。

如果把《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》當為畫作,那麼它則會在「拍賣史最貴畫作」的排行榜中名列50位以內,成交價更勝意大利國寶級畫家莫迪里安尼(Amedeo Modigliani)的裸女名作《Nude Sitting on a Divan》(2010年,US$6,890萬)。

那麼今次US$6,934萬的天價,有多少價值來自作品本身?有多少其實是因為使用虛擬貨幣所致?答案需交由眼睛雪亮的廣大讀者判斷。

佳士得在拍賣業界當中,可說是最先擁抱區塊鏈技術的一員。今次,佳士得不單首次為數碼藝術舉辦專場拍賣,更破天荒接受買家以虛擬貨幣付款。拍賣之初,行方指買家可使用以太幣(Ethereum)支付落槌價,買家佣金部份則需使用美元。

惟《彭博社》後來引述行方專家Noah Davis指,相關限制已修改,買家佣金部分也可用以太幣付款。

【相關文章:蒙娜麗莎、維納斯、戴珍珠耳環的少女原來長這樣?藝術家用神經網絡技術復活名畫主角(按圖預覽)】

+ 25 + 25 + 25

將區塊鏈技術應用於藝術品交易,則有賴一種名為NFT的代幣(token)出現。NFT不同於比特幣或是其他虛擬貨幣,乃是獨一無二、不可分割、不可取代,適合用作資格或資產證明。

這種獨特性,便成為了解決數碼藝術品真偽問題的好方法。NFT可成為數碼藝術品的獨一無二認證,並透過藝術家簽名加密。即使把數碼藝術品複製出無限個版本,只有唯一具備藝術加密認證的版本,才是真確。

另一方面,NFT以區塊鏈技術儲存,該件藝術品經過哪方驗證,過往交易紀錄等資料全部公開透明,且無法被竄改,非常可靠。不過,這種嶄新的虛擬代幣概念,能否為主流藝術拍賣、藝術收藏家接受,仍然有待觀察。

是故,這次佳士得帶來的數碼藝術品拍賣,無疑成為一個合時指標。

【延伸閱讀】佳士得不受分文保護當炒黑人藝術作品 限買家5年內不得轉售

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》出自Beeple之手。這位圖像設計師來自美國,本名Mike Winkelmann,自2007年起風雨不改每天創作一幅數碼藝術上載互聯網,作品主題由抽象、荒誕,到社會、政治議題等包羅萬有。

Beeple社交帳戶至今已吸引190萬人追隨。LV、Nike等舉世知名的品牌,乃至Katy Perry等知名演藝人亦曾與他合作。

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》收錄了Beeple自2007年5月1日至2021年1月7日,共5,000日每天創作的數碼藝術品。至於作品的NFT認證,就由數碼市場平台MakersPlace提供。

一直以來,數碼藝術都不是藝術市場主流,創下天價的只有繪畫、雕塑、古董等傳統藝術品。可是如今在虛擬貨幣、區塊鏈、數碼交易平台等加持之下,數碼藝術價錢可說是水漲船高。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載,更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問,立即下載App。文章經編輯刪節,原文:虛擬貨幣顛覆藝術拍賣市場的一日?HK$5.4億天價成交的一張JPG】