一張JPG拍賣成交價5.4億破紀錄　超越趙無極作品靠虛擬貨幣加持？

撰文： TheValue.com 最後更新日期： 2021-03-18 08:00

2021年3月11號，或許就是虛擬貨幣顛覆藝術拍賣市場的一日。 新冠肺炎疫情之下，各大拍賣行迅速走向數碼化，藝術市場因此迎來諸多變革。佳士得最近為數碼藝術品舉行獨立專場，就破天荒接受買家以虛擬貨幣付款。結果，數碼藝術家Beeple的JPG作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》，以匪夷所思的US$6,935萬（HK$5.4億）天價成交。 因為是次拍賣，Beeple成為身價第三高的在世藝術家，僅次於「普普藝術之王」Jeff Koons與風景畫大師David Hockney。 這個消息不單震憾全球藝壇，相信亦將成為財經界的頭條新聞。

這幅天價作品到底是何模樣？按圖了解多一點↓↓↓

Beeple《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》（此作乃獨一無二） 尺寸：21,069 x 21,069 pixels (319,168,313 bytes) 存取日期：2021年2月16日 代幣ID：40913 虛擬錢包位址：0xc6b0562605D35eE710138402B878ffe6F2E23807 智能合約位址：0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756 non-fungible token (jpg) 起拍價：US$100 最高出價：US$60,250,000 成交價：US$69,346,250 拍賣行：紐約佳士得 拍賣日期（網上）：2021/2/25 - 3/11

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》以US$100起拍，在拍賣首日1小時內叫價已升至US$100萬。總計在為期兩週的拍賣裡，作品共獲353次出價。在拍賣將近結束的1分鐘內，最高叫價由US$2,750萬跳升至US$6,025萬，最終連佣US$6,935萬成交，創下數碼藝術品的拍賣紀錄。

US$6,934萬（HK$5.4億）聽上去很誇張，在藝術拍賣界又是一個怎樣的金額呢？

這意味藝術家Beeple的身價已經超越抽象大師趙無極（拍賣紀錄為HK$5.1億）。若《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》不在今年2021，而是往年拍賣，那就會躋身2020年全球拍賣第三位成交，僅次於RMB 5.12億（約HK$5.93億）易手的明朝吳彬《十面靈璧圖》。

如果把《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》當為畫作，那麼它則會在「拍賣史最貴畫作」的排行榜中名列50位以內，成交價更勝意大利國寶級畫家莫迪里安尼（Amedeo Modigliani）的裸女名作《Nude Sitting on a Divan》（2010年，US$6,890萬）。

那麼今次US$6,934萬的天價，有多少價值來自作品本身？有多少其實是因為使用虛擬貨幣所致？答案需交由眼睛雪亮的廣大讀者判斷。

佳士得在拍賣業界當中，可說是最先擁抱區塊鏈技術的一員。今次，佳士得不單首次為數碼藝術舉辦專場拍賣，更破天荒接受買家以虛擬貨幣付款。拍賣之初，行方指買家可使用以太幣（Ethereum）支付落槌價，買家佣金部份則需使用美元。

惟《彭博社》後來引述行方專家Noah Davis指，相關限制已修改，買家佣金部分也可用以太幣付款。

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將區塊鏈技術應用於藝術品交易，則有賴一種名為NFT的代幣（token）出現。NFT不同於比特幣或是其他虛擬貨幣，乃是獨一無二、不可分割、不可取代，適合用作資格或資產證明。

這種獨特性，便成為了解決數碼藝術品真偽問題的好方法。NFT可成為數碼藝術品的獨一無二認證，並透過藝術家簽名加密。即使把數碼藝術品複製出無限個版本，只有唯一具備藝術加密認證的版本，才是真確。

另一方面，NFT以區塊鏈技術儲存，該件藝術品經過哪方驗證，過往交易紀錄等資料全部公開透明，且無法被竄改，非常可靠。不過，這種嶄新的虛擬代幣概念，能否為主流藝術拍賣、藝術收藏家接受，仍然有待觀察。

是故，這次佳士得帶來的數碼藝術品拍賣，無疑成為一個合時指標。

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《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》出自Beeple之手。這位圖像設計師來自美國，本名Mike Winkelmann，自2007年起風雨不改每天創作一幅數碼藝術上載互聯網，作品主題由抽象、荒誕，到社會、政治議題等包羅萬有。

Beeple社交帳戶至今已吸引190萬人追隨。LV、Nike等舉世知名的品牌，乃至Katy Perry等知名演藝人亦曾與他合作。

《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》收錄了Beeple自2007年5月1日至2021年1月7日，共5,000日每天創作的數碼藝術品。至於作品的NFT認證，就由數碼市場平台MakersPlace提供。

一直以來，數碼藝術都不是藝術市場主流，創下天價的只有繪畫、雕塑、古董等傳統藝術品。可是如今在虛擬貨幣、區塊鏈、數碼交易平台等加持之下，數碼藝術價錢可說是水漲船高。

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