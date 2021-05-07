懷念李我｜曾做收買佬擺地攤　李我才華來自民間觀察

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-07 18:00

編按：李我口述、周樹佳筆錄整理的「李我講古」系列合共五冊，由天地圖書出版。李我親述平生軼事，側記香港舊貌。李我日前辭世，耆壽九十九，生平點滴記錄書中。本版授權轉載李我往事，懷念一代廣播天王，追憶當年香港。

每次行過灣仔莊士敦道和春園街街口，都勾起我的一番回憶，因為在戰時，我曾在那處的騎樓底踎街賣過好一陣子的街邊，那可是我人生最低潮的時刻。

文：李我

我賣的是舊褲，那時我已結婚，前妻在尖沙咀一間貿易行做接線生，由於她一天工作八小時，一星期早班，一星期夜班，過海上班不方便，便索性住到公司在九龍的宿舍，而我就在太原街最尾的一幢唐樓租了個床位住。包租夫婦叫七叔七嬸，二人專收爛銅爛鐵，他倆見我冇工開，便教我去收買爛布，說若當中有褲的話，就肯定賺到錢，於是我便膽粗粗的幹起舊褲買賣來。

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我每日由天光擺地攤至十二點，午飯後就收工去搵貨，有時買來爛了的褲，就偷雞在褲腳抽線去縫補，之後再用蠟熨來掩飾。如此真真假假，倒也騙到了人，每條褲可賣成五十元軍票。但也是因手工差，水一洗就甩線，所以經常擔心客人會來找晦氣，特別是那些日本兵，雖是鄉下仔易騙，但萬一回來尋仇就唔講得笑，所以我一旦做成生意，第二日就改去另一處擺攤，待風頭過去才再回人流較多的春園街口開檔。

李我講古系列作 | 李我、周樹佳｜ 天地圖書（照片由天地圖書提供）

那陣子上門做收買頗能混得餐飯吃，因不少人要歸鄉避禍，都急着變賣家裏舊傢俬、衣物兌現金，在那個混亂的時候，就算是酸枝傢俬也只能當柴燒。我除了收買舊褲，還試過判了整幢樓來收舊物，因只要在樓中找到一兩件值錢的東西，便可回本。

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我住在石塘咀時，早已試過做收買佬，就是把在大學堂得來的甘油拿到中華百貨公司門外擺地攤，結果給一位醫生的弟弟全買了，帶挈我賺了一筆橫財。

（出版社授權轉載，原載《李我講古（五）》。本文不代表藝文格物立場）