星期一扮工｜出發！星期一用念力行山！｜餐前伴讀

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-06-07 11:55

近排幾乎日日發出酷熱天氣警告，秋冬期間習慣周末行山的我，都是時候要小休避暑了。要止行山癮，就唯有充分利用Lunchtime，一邊食飯盒，一邊睇行山短片或者書，望梅止渴之餘，也可以幫自己充充電，繼續應付下午的工作。

記得早前走進書局，掃視書架上芸芸的行山書，看到了《一脈‧山城》。書名給我的第一個印象是，它似乎有別於一般行山的工具書，毫無猶豫下就選了它來讀。香港是一個很特別的地方，「山」和「城」是非常靠近的，很多脈絡甚至是連接在一起，也正是書名《一脈‧山城》的含義。

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大概很少人會知道針山在數十年前是激戰現場、城門主壩附近有一個曾經有2000名礦工工作的隱世礦洞吧？我走過很多次城門水塘，都從沒發現過礦洞。

《一脈‧山城》就跟讀者分享了這些香港鮮為人知的獨特風光和故事。兩位熱愛遊山玩水、尋幽探祕的90後，走訪十位不同年代、志趣相投的人，憑書傳承理念：志在宣揚行山文化之餘，也希望在「摘去鮮花，然後種出大廈」的景況下，提醒山友們要好好珍惜仍然擁有的大自然產物和古蹟。

作者提到書中受訪對象，有前輩也有晚輩，有行山「狂」人梁榮亨、地質師朱晉德、綠洲網站創辦人羅榮輝、「香港水玉杯」發現者馬錫成等等。他們走過大東山、鳳凰山、摩星嶺、鹿湖峒……既有分享以前行山的舊見聞，也有細數現在走進綠野林徑時的新發現。其中一位受訪者就是香港第一代旅行家朱德維（朱翁）。他娓娓道來於50年代的本地遊體驗，原來他曾組織本地旅行團，每次都會帶領數百人，包起十幾架旅遊巴，一齊上山下海遊覽香港不同地方。朱翁覺得這些都不過是「小兒科」，但我們今時今日去看已經變成瘋狂事。

書名｜一脈‧山城 作者｜區以駿、莫智傑 出版｜香港青年協會（2017）

「城」與「山」的關係環環相扣，只是我們在「城」中營營役役，卻忽略了「山」。彈丸之地其實藏着無數迷人的山巒景致。不如試試不只為打卡，細心去享受眼前動人的綠樹林蔭、流水飛瀑、高山低谷。你會發現，香港山城，會帶給你很多驚喜。

（本文不代表藝文格物立場）

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（本文不代表藝文格物立場）

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