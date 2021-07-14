香港書展2021｜蔡瀾疫下種芫荽、憶好友歡宴取樂｜與爾同銷萬古愁

蔡瀾不止識飲識食識享受，更會把握每分每秒，做自己想做的事，學自己想 學的東西，疫情下封了關，不能隨意外遊。然而疫情關得了蔡瀾的「身」，卻關不了他的「心」，於是他決定在疫情間自得其樂，寄情「田園樂」自種芫荽之餘，又回顧歡宴話當年。



疫情下，愛好旅行的蔡瀾只能留在香港，食肆又有限聚令晚上禁堂食，但他仍然會想法子在生活中尋樂，例如在家中精研煮食，有時煮餸做便當帶出外食，也能樂在其中。

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蔡瀾搜求中國芫荽原種 在家玩種植種食材｜與爾同銷萬古愁

蔡瀾｜為鍾楚紅補做生日 疫情下與好友歡宴時光｜與爾同銷萬古愁

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在書中〈玩種植〉一篇中，蔡瀾便分享疫情間自玩室內種植的趣事，又教大家如何選芫荽。

當今的香菜一點也不香，而且有種怪味，這都是為了大量生產改變基因的結果。一直尋求以往的味道，但失望了又失望，直到有一回去參觀了豐子愷故居，回程在一家小餐廳吃午飯時才找回來，原來是他們在後花園自己種的芫荽，之後再也未嘗到。 《與爾同銷萬古愁》〈玩種植〉 ｜ 文：蔡瀾

對我這種住在水泥森林公寓中的人，這種室內種植的器具很好用，除了種羅勒之外，我就用把文翰寄來的芫荽種子埋下，之後如何，等下回分解。 《與爾同銷萬古愁》〈玩種植〉 ｜ 文：蔡瀾

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書中另一篇章〈大班樓的歡宴〉則記錄為鍾楚紅補做生日，疫情下與好友歡宴時光。

這次本來是想補請鍾楚紅做生日的，那天她叫了我去，沒告訴我是甚麼聚會，到了才知道，太遲，沒禮物。 節錄《與爾同銷萬古愁》〈大班樓的歡宴〉｜文：蔡瀾

知道阿紅最環保，反對吃魚翅，這一餐甚麼鮑參翅肚都沒有，黑松露、魚子醬等也禁絕，葉一南說中國的好食材一生一世都用不完。 節錄《與爾同銷萬古愁》〈大班樓的歡宴〉｜文：蔡瀾

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酒喝多了，阿紅說起她在香港演藝界的生涯，前後不足十年，但也拍了五六十部電影，有些還是被黑社會挾持下日夜開工的，累得站着也可以睡着。辛酸雖不少，但她總以輕鬆口吻敘述，惹得人家哈哈大笑。 節錄《與爾同銷萬古愁》〈大班樓的歡宴〉｜文：蔡瀾

蔡瀾新書《與爾同銷萬古愁》

書名｜與爾同銷萬古愁

作者｜蔡瀾

出版｜天地圖書（2020.11）



內容簡介｜瘟疫這段時間，悶在家裏，日子一天天白白度過，雖然沒有染病，也被瘟疫玩死。不行！不行！不行！總得找些事來做，找些事來作樂，與其被瘟疫玩，不如玩瘟疫。



作者簡介｜蔡瀾，祖籍廣東潮州，出生於新加坡，從小住在戲院樓上，自小受電影熏陶。父蔡文玄先生，戰爭年代移居南洋，以詩人著稱；母洪芳聘女士，小學校長。蔡瀾14歲在《南洋商報》發表第一篇文章，16歲離開新加坡，到日本留學專攻電影，並在日本為邵氏電影工作。之後在紐約、漢城、印度、尼泊爾各地流浪。1963年，22歲的蔡瀾定居香港，任邵氏電影公司製作經理，十多年後任嘉禾電影公司副總裁，曾監製一系列成龍的電影。80年代起至今出版逾六十本著作，種類包括遊記、人物、食經、笑話、人生哲學等。92年在亞洲電視與倪匡和黃霑主持清談節目，轟動一時。97年在無綫電視主持旅遊節目，非常受歡迎。94年開始染指飲食業，包括生產自創的食品及飲評，以及經營食肆。



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