【世界閱讀日】專題導言｜閱讀是拒絕假象追求真相的行動

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-04-23 10:16

【世界閱讀日】專題：廣泛閱讀計劃起點 從藝文社科讀物開始

「世界閱讀日」原稱World Book & Copyright Day，原是宣揚透過鼓勵青少年閱讀、從而關注版權意識的日子。早於1972年，聯合國教科文組織UNESCO提倡「走向閱讀社會」，呼籲全球關注閱讀的重要，希望閱讀成為生活一部份。

1995年，UNESCO正式訂立「世界閱讀日」，既為了向大眾推廣青少年閱讀和寫作，更重要的其實是希望提高大眾關注版權：「希望散居在全球各地的人們，無論你是年老還是年輕，無論你是貧窮還是富有，無論你是患病還是健康，都能享受閱讀帶來的樂趣，都能尊重和感謝為人類文明做出巨大貢獻的文學、文化、科學思想大師們，都能保護知識產權。」

【世界閱讀日】專題：廣泛閱讀計劃起點 從藝文社科讀物開始

一如許多仍在流傳的傳統節日，它的起源都經許多人改編，約定俗成；世界閱讀日只有不足三十年的歷史，卻已受多國多區改編為純粹推廣閱讀的節日，甚至已簡化為World Book Day，為要大眾關注版權意識的目的，在大眾早就關注版權的當下，則已淡出。

如果將莎士比亞與世界閱讀日連上關係，在本質上，有關版權意識方面，未免產生荒誕感——眾所周知，莎士比亞許多劇作都是「編寫」出來的，原來的故事大都有人寫過有人說過；經莎士比亞用文學藝術手法鋪陳一套可供演員演出的劇本（有人認為他的劇本是不能演的），是否足以抵銷「改編」自其他原創故事的版權疑團（當時也真的沒有版權概念），尚待學者深究。幾可肯定的是，莎士比亞文學藝術成就並非在故事原創方面，而是「說故事」的語言藝術方面。

圖中人物由 Jessie Or 繪畫，疑曾受專業訓練，讀者切勿模仿

坊間有個說法：「世界閱讀日」由西班牙建議，說這個日子是關於一則屠龍故事，這又未免太轉折：勇士屠龍、龍血化玫瑰送公主；公主回贈書籍，說是代表知識與勇氣……如果屬實，西班牙挪用加泰隆尼亞傳說，在UNESCO提倡閱讀，撇除西班牙與加泰隆尼亞之間的爭議，在概念上也難以傳達「關注版權」的信息。當然，加泰隆尼亞因這個傳說而保存「以書換玫瑰」的傳說，不過這與版權議題完全無關。

美麗的誤會：世界閱讀日不是一天的事

無疑，世界閱讀日的確為我們帶來許多官方認可的閱讀推廣活動，而UNESCO每年都在官網大搞新意思，設計不同活動推廣閱讀。更值得留意的是，世界閱讀日其實不是一天的事，而是從4月1日開始至23日，在這個日子之前，就有相關的推廣活動，可以說是用每年一場閱讀運動，提示大家閱讀與版權有多重要；在人類文明持續不斷的荒誕現象，透過閱讀求知求真相，更是人類義務。

以上僅是一些提醒：我們隨波逐流，也需知道隨的波逐的流它水源如何，在文化長河上，容許我們尋找一個適合自己的閱讀姿勢，保持態度。希望每人都在這個日子，細想它的起源，毋忘初衷，在文化層面上追尋真相。

【世界閱讀日】專題：廣泛閱讀計劃起點 從藝文社科讀物開始