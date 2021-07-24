由中陰身到幽玄美｜還是日本｜湯禎兆專欄

日劇愛談生死，記憶中以中陰身角色為主軸也非罕見，印象較深的有15年的《流星休旅車》，講述主角人生不順，既面臨離婚壓力、工作上又被解僱、孩子又是家裏蹲等等，結果在想尋死的途中，遇上了一對幽靈父子——那正是五年前因車禍喪生的橋本父子。中陰身之旅，也由此而展開呈現。

文：湯禎兆

之前我愛談的《我家的故事》，大結局的精彩之處也正於中陰身的運用。壽一與父親壽三郎曾就《隅田川》的劇情而有所爭拗：

死去兒子的亡靈該不該實際在台上現身，據說世阿彌跟元雅為此爭執不休。

為什麼？沒出現的話誰看得懂啊？

元雅就是這麼說的。但世阿彌說不應該現身，要讓演員靠演技讓亡靈浮現在觀眾眼前。

我要是那個兒子，我就會現身。因為我想見面啊，叫我不准現身我還是會出現。

壽三郎沒有補充，其實世阿彌談及幽玄之義時，指出「天生的潛質為骨，舞歌的練達為肉，人表現出的幽玄為皮。」此所以上文的世阿彌之見，正是要求演員透過自身的皮肉造詣，成就幽玄之美。

但結果是壽一的中陰身在陽間彌留，也可看成壽三郎不捨他去而留伴（其他人看不到壽一的中陰身，只有他看到）；從另一角度說，世間法不為法，總有不同的人生演繹可能。

更為甚者，世阿彌在另一場合，曾說幽玄美的最佳例子，是十二、三歲的少年不戴能面的那種美麗柔和姿態。而當時台上的《隅田川》，正是由壽一的兒子秀生出演中——那不是一體兩面的幽玄美嗎？

（本文不代表藝文格物立場）

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