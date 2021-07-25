孫燕姿《遇見》翻唱大賽勝出者誰屬　那那大師IG現天籟之音

台灣網紅那那大師（tinana_master@IG）早前徵集網民cover試唱孫燕姿《遇見》，全台民造星運動即掀網上熱潮，目測蜂擁而上者男多女少，人人練聲／捻聲各有特色。假如你是孫燕姿歌迷，碰巧在前日（23日）想為她慶祝43歲生日，上網一搜，應該不難搜到那那大師的《遇見》成果展。偶像名曲毀壞程度有多高？且看那那大師IG「燕姿嗆到音挑戰賽」各路人馬鬥得不分高下的畫面——

+ 3

孫燕姿《遇見》是2003年發表的作品，由林一峰作曲、易家揚填詞——

聽見 冬天的離開 我在某年某月醒過來

我想 我等我期待 未來卻不能因此安排

陰天 傍晚車窗外 未來有一個人在等待

向左 向右向前看 愛要拐幾個彎才來



我遇見誰 會有怎樣的對白

我等的人 他在多遠的未來

我聽見風 來自地鐵和人海

我排著隊 拿著愛的號碼牌



陰天 傍晚車窗外 未來有一個人在等待

向左 向右向前看 愛要拐幾個彎才來



我遇見誰 會有怎樣的對白

我等的人 他在多遠的未來

我聽見風 來自地鐵和人海

我排著隊 拿著愛的號碼牌



我往前飛 飛過一片時間海

我們也曾 在愛情裡受傷害

我看著路 夢的入口有點窄

我遇見你 是最美麗的意外

總有一天 我的謎底會揭開



「燕姿嗆到音挑戰賽」參賽者大多沒穿上衣，或只一件汗衣蔽體，性感形象與孫燕姿完全相反。十多年後，此曲仍在不少真人秀出沒，歌手形象大致是女文青簡約風，歌詞有點詩意。只能說，被「惡搞」的經典，還是經典。

細察可知，大家在疫情裏可做的實在不多，表演模式已經有了變化。大家的耳朵要開始習慣了。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

+ 16

【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】

+ 5

【意大利隱世教堂內藏多具18世紀驚世大理石雕像，雕像迫真到爆！】

+ 17

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨、美國畫壇大師 Edward Hopper的作品！】

+ 5

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】

+ 8

【英國畫家 William Hogarth 經典《時髦的婚姻》，六幅畫訴說一個上流不幸婚姻故事！】

+ 1

【廢墟回憶奈良 Dreamland 清拆前最完整圖輯】