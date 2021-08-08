《全裸監督2》男優柄本時生無處不在｜湯禎兆專欄｜還是日本

柄本時生（資料圖片）

既然說起《全裸監督2》的三田村康介，我也乘勢介紹一直欣賞的配角男優柄本時生。他來自演藝家族，父親是屢度獲獎的甘草演員柄本明，兄長是最近因電影《火口的二人》而廣為人知的柄本佑，當然大嫂超級性格演員安藤櫻就肯定人所共知。

文：湯禎兆 ｜ 原題：柄本時生頌



其實觀眾一定有看過柄本時生的演出，由04年出道開始，他參演的電影及日劇早已超過百齣，又怎可能與他擦身而過呢？不過由衷而言，他正是以其貌不揚作為標誌，悅耳的修飾為擁有「特異的容貌及獨特的存在感」，而其實這一句也是從其父柄本明的維基中挪用而來！

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正因為此，他成為日本社會中落水狗角色的最佳人型樣板，事實上《全裸監督2》採用的正是他典型的幕前人設——戇直善良、時常被人欺負、任勞任急不懂反抗；若連結男女關係，就肯定成為頭號觀音兵，而失戀被棄就是必然下場等等。

我欣賞柄本時生的地方，乃即使分配給他的角免樣板化及發揮度不高，但他總有辦法去注入生氣，尤其是幽默感節奏絕佳。在16年的深夜劇《俠飯》中，他有幸與生瀨勝久成為雙男主角。他飾演三流大學學生，卻在家中窩藏了受了傷的黑幫頭目（生瀨勝久飾），後者竟是廚藝超卓的高人——於是每集就在大量錯摸及顛倒的「梗」中出入，令人捧腹大笑不已。

事實上，日本藝能界也開始留意他的豐厚可塑性。最近的日劇《彆扭女生的一人飯》中，把由柄本時生飾演「王子」——那是他在網上世界的別號，而也因其窩心的飲食日誌而被少女追尋憧憬。當中的反差人設，正是活用他不對應的外型從而建構出來。

來日方長，柄本時生的佳作，我深信一定接續而來。

（本文不代表藝文格物立場）

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