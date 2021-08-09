蒼井空用身體寫書法　登NFT線上拍賣盼改變互聯網盜版風氣

「NFT」（Non-Fungible Token/非同質化代幣）近期在藝術界掀起熱潮，開拓了不受地域空間限制的「加密藝術」（Crypto Art）市場，相關藝術品成為拍賣行新寵，成交價屢創新高，各界名人紛紛投入加密藝術市場。前日本AV天后蒼井空早前便宣布，將在Binance（幣安）加密貨幣交易所上架首個NFT作品，是繼早前另一AV天后波多野結衣推出NFT寫真後，再一位AV天后再與幣安聯手合作，進軍Crypto Art市場。



蒼井空 NFT 首發(Sola Aoi First NFT 官網)

蒼井空在一次受訪時表示：「因盜版而出名的我，希望NFT技術真的可以改變這個互聯網世界。」NFT因為無法造假和有嚴格擁有者認證，在一定程度上抑制了盜版的猖獗，亦試圖解決互聯網的版權問題。

從小就學習書法的蒼井空，推出她首個NFT項目「Sola Aoi First NFT」 。在這個項目中她會用身體作畫筆來創作，在畫布上用身體的力量一點一點寫下了夢想、愛情、天空等書法作品。她表示選擇這些詞是因為用一個字元就足以表達一種含義的漢字很棒，她希望透過NFT作品向世界傳遞她的生活方式。負責該專案策劃和監督的魯迅美術學院教授沓名美和 （Miwa Kutsuna）表示：「蒼井空透過畫布創作留下的 『足迹』是作品中最重要的一點，它反映了藝術創作的痕跡，她的一生在現代社會中奮力拼搏。」

蒼井空新作品包括一副巨大繪畫、一個叫《空-sola-》的視頻（其他還沒公布），早前以NFT形式在幣安平台拍賣。

上原亞衣的NFT作品。(微博)

在蒼井空之前，已經有多位 AV 女優選擇於幣安等平台發行 NFT，例如今年三月已退役的前日本AV 女優上原亞衣（Ai Uehara）在Twitter宣布，在 Rarible 平台開售 NFT作品「Ai HODL Bitcoin」，讓作品一共有三款，且每個只有一枚，分別為：Splash（飛濺）、Mosaic（鑲嵌）以及 Love（愛），最後三件作品合共以34萬港元賣出，上原亞衣能從每一筆轉賣交易中獲得 10% 的版稅收益。而她以中文解釋創作意念時表示：

前AV女優上原亞衣於本年初進軍NFT藝術市場（資料圖片)

「我相信比特幣的崛起和美好的未來。我在區塊鏈上刻下了我永恆的精神和愛，祝福這幅作品的主人好運。」

【認識NFT是怎麼？】

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