NFT加密藝術｜數位藝術創作成2021新潮流　必知Crypto Art的5件事

2021 年首輪跑出的關鍵字，「NFT」（非同質化代幣）、「加密藝術」一定榜上有名，在這個虛擬世界主宰的時代，正當 Art Basel 藝術市場研究報告指出，藝術市場正面臨著疫情帶來的挑戰，藝術品和古董的實體拍賣銷量錄得跌幅的同時，網上銷售卻快速增長。至於新興的數位藝術創作潮流更是成為了藝術界的另類主流，同時也結合了 NFT ，而生成了不受地域空間限制的「加密藝術」（Crypto Art）市場。兩者在今年初成功跑出，成為全球備受矚目的焦點，而未來也預計有著相當的發展潛力，因而你也應該要認識有關 NFT 與加密藝術的 5 件事。



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加密藝術市場產生龐大的利益

在這個龐大的加密藝術市場當中，大家以 NFT 區塊鏈技術交易，而每宗交易的成交金額都相當可觀，有的更甚是高得嚇嚇叫，可以天價來形容。其中最著名的交易就有 Elon Musk 女友 Grimes 以 580 萬美元在 NFT 交易平台 Nifty Gateway 成交了 10 幅畫作，整個過程只耗時 20 分鐘（註：當中一幅作品其後更被競標得主以 250 萬美元重新上架）。

另一宗則為美國數碼藝術家 Beeple 的作品《Everydays: The first 5000 days》，在 Christies 拍賣中以 6,900 萬美元天價售出，打破了藝術拍賣市場紀錄之餘，此筆交易也令 Beeple 躍升為全球在世身價第三高的藝術家。

除了傳統藝術拍賣所及 Niftty Gateway 外，各個 NFT 交易平台也隨之崛起，包括 Rarible 、 Makersplace 等，而當中 SuperRare 就成功吸引了眾多客戶，每個月平均都有 700 多件作品賣出，總金額超過 650 萬美元；至於 OpenSea 則指出今年 2 月的交易金額已達 8630 萬美元，相較於去年同期的 150 萬美人，這驚人增幅足證 NFT 加密藝術交易市場是絕對的有利可圖。

各界名人紛紛投入加密藝術市場

由於加密藝術潮流迅速興起，加上能賺得的利潤也相當可觀，因而吸引了各個界別的人也參一腳，其中包搭括大師村上隆，他以標誌的彩色笑臉花作為主軸設計出一系列以 24 x 24 pixels 組成的數位畫作，共有 108 個不同表情版本，並於 OpenSea 平台上拍賣。然而在爾後，他又將作品撒回，原因是他希望進一步研究如何讓 NFT 作品能有最佳的格式。除此之外，向來對藝術有涉獵的傳奇超模 Kate Moss 也製作了 3 條影片，放到 NFT 交易網站上拍賣，使她成了時尚文化界晉身 NFT 加密藝術界的第一人。

當你以為只有畫作、影片作品才能拍賣時， Twitter 行政總裁 Jack Dorsey 又打破了你的想像，他先前就將第一則推文的所有權以 NFT 形式公開拍賣，結果成功以 275.5 萬美元售出。高獲利再加上作品所有權有著不可複製的特質，預計未來會有愈來愈多知名人士投身於這市場當中。

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NFT 交易帶來的代價

在 NFT 交易帶來無可估量的收益的同時，也引致了難以修復的弊處，那就是對生態環境造成巨大的損害。根據加密藝術銷售平台 OpenSea 的數據指出，加密貨幣會產生極大量的碳排放，而截至 3 月 31 日，平台經已錄得 67,824,222 千克的碳排放，這無疑會使全球變暖問題急速加劇。而法國藝術家 Joanie Lemercier 更統計過一筆區塊鏈交易總共使用了 8700 度電，是他工作室共兩年的耗電量，數字非常驚人。

雖然針對 NFT 為生態帶來的負面影響，不少機構都作出了相應的舉動，例如線上平台 Aerial 就推出了一個工具，能夠為你估算出你的 NFT 交易所產生的碳排放量，然後再向你推介一些減碳項目，並鼓勵你付款支持項目以補償碳排放足跡；有的人則是將交易收益捐給生態保護組織。然而「破壞容易修復難」，後續的彌補是否真的能有效改善狀況，絕對值得我們深思。

加密藝術回歸到現實

NFT 加密藝術品甚至紅得從數碼世界回歸到現實世界，舉行實體展覽。其中由藝術家 Edward Zipco 及 Bill Dunleavy 一同創立的 Superchief 藝廊就舉辦了全球 NFT 實體作品展「Season One Starter Pack」， 囊括多個藝術家的作品，並以商用級顯示器螢幕展示作品。

除此之外，今屆台北新藝術博覽會中，也展出全球最熱門的 NFT 加密藝術品，包括由藝術家李善單創作的菩薩畫像──《異次元也有菩薩》，並吸引了不少科技新貴進場，可見 NFT 加密藝術品的潛力與魅力。

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NFT與加密藝術未來發展推算

NFT 成為確保加密藝術品獨一無二的保證機制，造就出其「不可篡改、複製」的特性，也因此被視為值得投資的範疇，而當創作者售出作品時，在獲得原有收益後，若作品再次被轉賣後，又可再收取一定的版稅，這推動了創作者持續創作，產生出永續發展的狀態。

不少人也指出了 NFT 加密藝術雖然引起了大眾對於數位藝術的關注，從前數位藝術未有被真正重視和欣賞，但正因這波熱潮，大家開始反思創作背後的意義，數位創作媒介所產出的作品並不一定就是粗製濫造，每個領域總有好與不好的藝術家，可見 NFT 除了是能保護創作者權利的方式外，也是令人更留意數位創作的莫大契機。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】