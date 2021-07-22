NFT加密藝術｜數位藝術創作成2021新潮流　必知Crypto Art的5件事

撰文：WIW-Women In Work
出版：更新：

2021 年首輪跑出的關鍵字，「NFT」（非同質化代幣）、「加密藝術」一定榜上有名，在這個虛擬世界主宰的時代，正當 Art Basel 藝術市場研究報告指出，藝術市場正面臨著疫情帶來的挑戰，藝術品和古董的實體拍賣銷量錄得跌幅的同時，網上銷售卻快速增長。至於新興的數位藝術創作潮流更是成為了藝術界的另類主流，同時也結合了 NFT ，而生成了不受地域空間限制的「加密藝術」（Crypto Art）市場。兩者在今年初成功跑出，成為全球備受矚目的焦點，而未來也預計有著相當的發展潛力，因而你也應該要認識有關 NFT 與加密藝術的 5 件事。

唔認識NFT加密藝術？點擊睇睇邊５件事係一定要知！▼▼▼

+37

加密藝術市場產生龐大的利益

在這個龐大的加密藝術市場當中，大家以 NFT 區塊鏈技術交易，而每宗交易的成交金額都相當可觀，有的更甚是高得嚇嚇叫，可以天價來形容。其中最著名的交易就有 Elon Musk 女友 Grimes 以 580 萬美元在 NFT 交易平台 Nifty Gateway 成交了 10 幅畫作，整個過程只耗時 20 分鐘（註：當中一幅作品其後更被競標得主以 250 萬美元重新上架）。

另一宗則為美國數碼藝術家 Beeple 的作品《Everydays: The first 5000 days》，在 Christies 拍賣中以 6,900 萬美元天價售出，打破了藝術拍賣市場紀錄之餘，此筆交易也令 Beeple 躍升為全球在世身價第三高的藝術家。

除了傳統藝術拍賣所及 Niftty Gateway 外，各個 NFT 交易平台也隨之崛起，包括 Rarible 、 Makersplace 等，而當中 SuperRare 就成功吸引了眾多客戶，每個月平均都有 700 多件作品賣出，總金額超過 650 萬美元；至於 OpenSea 則指出今年 2 月的交易金額已達 8630 萬美元，相較於去年同期的 150 萬美人，這驚人增幅足證 NFT 加密藝術交易市場是絕對的有利可圖。

各界名人紛紛投入加密藝術市場

由於加密藝術潮流迅速興起，加上能賺得的利潤也相當可觀，因而吸引了各個界別的人也參一腳，其中包搭括大師村上隆，他以標誌的彩色笑臉花作為主軸設計出一系列以 24 x 24 pixels 組成的數位畫作，共有 108 個不同表情版本，並於 OpenSea 平台上拍賣。然而在爾後，他又將作品撒回，原因是他希望進一步研究如何讓 NFT 作品能有最佳的格式。除此之外，向來對藝術有涉獵的傳奇超模 Kate Moss 也製作了 3 條影片，放到 NFT 交易網站上拍賣，使她成了時尚文化界晉身 NFT 加密藝術界的第一人。

當你以為只有畫作、影片作品才能拍賣時， Twitter 行政總裁 Jack Dorsey 又打破了你的想像，他先前就將第一則推文的所有權以 NFT 形式公開拍賣，結果成功以 275.5 萬美元售出。高獲利再加上作品所有權有著不可複製的特質，預計未來會有愈來愈多知名人士投身於這市場當中。

【延伸閱讀】災難女孩「本尊」已變美少女　以NFTs賣出經典迷因圖賺390萬（點圖放大預覽）▼▼▼

+13

NFT 交易帶來的代價

在 NFT 交易帶來無可估量的收益的同時，也引致了難以修復的弊處，那就是對生態環境造成巨大的損害。根據加密藝術銷售平台 OpenSea 的數據指出，加密貨幣會產生極大量的碳排放，而截至 3 月 31 日，平台經已錄得 67,824,222 千克的碳排放，這無疑會使全球變暖問題急速加劇。而法國藝術家 Joanie Lemercier 更統計過一筆區塊鏈交易總共使用了 8700 度電，是他工作室共兩年的耗電量，數字非常驚人。

雖然針對 NFT 為生態帶來的負面影響，不少機構都作出了相應的舉動，例如線上平台 Aerial 就推出了一個工具，能夠為你估算出你的 NFT 交易所產生的碳排放量，然後再向你推介一些減碳項目，並鼓勵你付款支持項目以補償碳排放足跡；有的人則是將交易收益捐給生態保護組織。然而「破壞容易修復難」，後續的彌補是否真的能有效改善狀況，絕對值得我們深思。

加密藝術回歸到現實

NFT 加密藝術品甚至紅得從數碼世界回歸到現實世界，舉行實體展覽。其中由藝術家 Edward Zipco 及 Bill Dunleavy 一同創立的 Superchief 藝廊就舉辦了全球 NFT 實體作品展「Season One Starter Pack」， 囊括多個藝術家的作品，並以商用級顯示器螢幕展示作品。

除此之外，今屆台北新藝術博覽會中，也展出全球最熱門的 NFT 加密藝術品，包括由藝術家李善單創作的菩薩畫像──《異次元也有菩薩》，並吸引了不少科技新貴進場，可見 NFT 加密藝術品的潛力與魅力。

【延伸閱讀】蒙娜麗莎、維納斯、戴珍珠耳環的少女原來長這樣？藝術家用神經網絡技術復活名畫主角（點圖放大預覽）▼▼▼

+26

NFT與加密藝術未來發展推算

NFT 成為確保加密藝術品獨一無二的保證機制，造就出其「不可篡改、複製」的特性，也因此被視為值得投資的範疇，而當創作者售出作品時，在獲得原有收益後，若作品再次被轉賣後，又可再收取一定的版稅，這推動了創作者持續創作，產生出永續發展的狀態。

不少人也指出了 NFT 加密藝術雖然引起了大眾對於數位藝術的關注，從前數位藝術未有被真正重視和欣賞，但正因這波熱潮，大家開始反思創作背後的意義，數位創作媒介所產出的作品並不一定就是粗製濫造，每個領域總有好與不好的藝術家，可見 NFT 除了是能保護創作者權利的方式外，也是令人更留意數位創作的莫大契機。

Bitcoin︱加密貨幣是龐氏騙局抑或新黃金？諾貝爾獎得主詳細分析災難女孩「本尊」已變美少女　以NFTs賣出經典迷因圖賺390萬　「這舊屎」竟是天價藝術品？藝術家靠屎爆紅　罐頭大便與金價掛勾馬田史高西斯曾嘲Marvel電影如主題樂園　撰文憂電影藝術步向消亡Mr Doodle｜炙手可熱90後藝術家　作品爭搶顛覆拍賣市場固有定律張國榮《色情男女》反諷《玉蒲團二》？以藝術幫三級片洗脫污名日本藝術代表「浮世繪」　記錄日本歷史中的風俗、情色？不只Bitcoin　十大最矚目加密貨幣　有一種由惡搞變幣圈寵兒【meme】從截圖「我全都要」到二次創作：欣賞抽象藝術唔係咁難專畫裸體美女的藝術家獨愛收藏六七十年代中國娃娃：絕不輸Barbie

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

NFT
藝術創作
藝術設計
加密貨幣
WIW-Women In Work
發表評論...