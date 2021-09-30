禁片年代｜西遊記《盤絲洞》被禁　但杜宇來港開公司圓電影夢

殷明珠演《海誓》時，可以說是第一位受過教育的新女性踏足銀幕，但之後母親不准她繼續演戲。

少女殷明珠（作者提供）

1923年，就讀過另一所名校聖瑪利亞女校的王漢倫，憑藉《孤兒救祖記》，一躍成為中國電影當之無愧的第一位明星。1924年，務本女校學生楊耐梅也登上銀幕，到1925年已經足以和王漢倫爭鋒。

但杜宇（作者提供）

1925年殷明珠重返銀幕時，和但杜宇也是用盡心思，設計了一部非同凡響的「哲學電影」。其中的母親名曰「光陰」，生五女，長女「素女」由殷明珠扮演，次女「虛榮」由（稍後成為中國第一位女導演的）謝采貞演出，另外還有「美麗」、「貞節」、「誘惑」、「溺愛」等角色，高潮戲是一種男女給素女慶生，那真是眾星捧月，顯示出但杜宇心中殷明珠的位置。不過這樣的情節，令這部電影不可能獲得極大的成功。

1927年殷明珠在《盤絲洞》中的扮相（作者提供）

哪一部中國電影首在挪威放映？

為了上海影戲公司的生存，1927年他們拍攝製作了改編自《西遊記》的《盤絲洞》，殷明珠飾演一心要和唐僧「成親」的蜘蛛精、盤絲洞的「大王」。這部電影十分叫座，1929年還在挪威放映，是當地放映的首部中國電影。

1930年《盤絲洞》和《續盤絲洞》都在中國被禁，影片也如絕大多數二十年代的電影一樣失傳。2011年挪威發現了《盤絲洞》的拷貝，經過修復，讓我們今天還能一賭殷明珠的風采。上海的大小報紙，十分樂於登出殷明珠的照片，也注意到兩人婚後九年，生育四女一男，還評論殷明珠體態的變化，但生育之間，殷明珠仍主演多部電影。

但杜宇殷明珠女兒但茱迪曾獲選港姐冠軍

抗戰開始之後，但杜宇、殷明珠全家來到香港，1938年在香港創辦大上海影片公司，編導粵語片《南海豔影》，延續他對於女性身體美、講究美術與構圖的風格。

後來雖輾轉內地，抗戰勝利後舉家回到香港，先拍片，後來給《星島日報》畫漫畫，直到1972年因癌症在九龍塘去世。但杜宇和殷明珠的女兒但茱迪，繼承了母親美貌，曾獲得1952年香港小姐比賽冠軍，還在環球小姐比賽中獲得殿軍，是首位在這個比賽中獲獎的華人佳麗。她也拍過一部電影，就是在環球電影公司出品、尤爾伯連納主演的《國王與我》中飾演一個嬪妃，之後就退出影壇，在美國定居。

子孫滿堂的殷明珠1989年在香港去世。

（影話系列「當全世界都與她為敵」之四。原題：中國第一部愛情片的導演和他的繆思。本文不代表藝文格物立場）

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