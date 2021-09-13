移民瑞典生活可以怎樣？攝影師拍攝最「真實」的瑞典

瑞典攝影師Lars Tunbjörk（1956-2015）最初啟蒙自瑞典攝影大師Christer Strömholm，而後受美國攝影師Stephen Shore和William Eggleston於彩色攝影之影響，Tunbjörk在瑞典乃至世界的當代攝影壇皆為傳奇般的存在。被譽為「現代生活的敏銳觀察者」，Tunbjörk的彩色影像大量使用閃光燈，以一種安靜的超現實目光放大了世俗荒誕，成為其標誌性風格，並影響了無數後代攝影師。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Lars Tunbjörk: Retrospective》⠀

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《Lars Tunbjörk: Retrospective》作為Lars Tunbjörk重要之生涯回顧作品集，細細揭開了他的視覺世界。在2015年因心臟病突發逝世，本書由電影製片人兼攝影師Maud Nycander——也是Tunbjörk的妻子——負責策劃。逾300頁的厚重篇幅之中，展示了超過250幅經典作品。在露營地、海灘、披薩店、超級市場和加油站，進入辦公室與其他工作場所，近代以來，未曾有人如同Tunbjörk深入瑞典的靈魂；他精準記錄下那個如馬戲般的瞬間，在色彩高飽和及高對比的襯托之下，展現著一種抑壓或幽默氛圍。

特別是在我過去作品中，我尋找的是一種陌生、荒謬的情形，在沒有終點的旅行中我曾經到很多節慶舉辦地、營地和購物中心拍攝。如果我發現有趣的地方，我會在那裡停留幾個小時，等待。經常被問到我的照片是不是編導的？它們都不是，作為一名攝影師我會讓照片在視覺呈現上顯得誘人，我不知道我在某種程度上是否會影響拍攝的場景，我僅僅是一個拿相機的人。 Lars Tunbjörk

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不僅被譽為瑞典最受歡迎的攝影師，Lars Tunbjörk亦頻繁出現在世界各地的著名報刊雜誌上。本書中，與其共事逾20年、《紐約時報》雜誌攝影主管Kathy Ryan記載了過往的特別合作；同時收錄作家GöranOdbratt以友人身份所撰寫之簡短傳記。

【moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 】

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