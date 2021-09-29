移加離港｜多倫多唐人街槍擊案警醒文青移民要注意什麼

加拿大是一個可以合法管有槍械的國家，而槍械政策就成為加拿大的一個重要議題。當我剛剛到達多倫多時，朋友都告訴我多倫多發生槍擊事件是十分平常，而事實上我到達後幾乎每天都收到多倫多警察局Twitter的槍擊案通知。

文：便當 ｜ 原題：多倫多真係成日發生槍擊案



而在八月頭在多倫多市中心的唐人街更發生了一場駭人聽聞的血腥槍擊事件，這次的槍擊案最終造成了兩名華人死亡，另外還有兩名華人受傷，而警方指槍手很可能只是隨機作案。這次事件令我感到很大的衝擊，從來都未覺得原來槍擊案與自己那麼接近。

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當每次有槍擊案的通知時，都會有不少人留言表示加拿大需要更嚴格的控槍政策，甚至在臨近大選的時候指會投票給可以提出更有效槍支政策的候選人。而同時，也有人是反對進行槍支管理，加拿大擁有第二大土地的國家，許多偏遠地區都有為數不少的野生動物，槍是其中一個在野外保護自己的裝備。

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現時加拿大有的槍支管制，需要考槍牌，條件只是要過去五年內無犯罪紀錄，再加上有兩個認識你超過三年的人做擔保人，再考完槍支安全課程，就可以考取加拿大的槍械執照。相對上有不少人都有槍械執照，所以都有安全上的隱憂。

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我有問到許多在這裡成長的朋友，他們都經常會聽到有槍擊案發生，但其實都未親身接觸過，一般只是治安較差的地方才較多會發生。而在當地經常聽到多倫多最多發生槍擊案件，在York University 附近的 Jane and Finch，是多倫多市內犯罪率較高的地方，我去了兩次都沒有感覺到這個地方非常危險。移民到新的國家居住，要學會好好習慣。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜便當，Year 3大學生，社交媒體重度上癮者，於2021年初夏果斷Quit U獨自移民到加拿大。身處異國他鄉，每天都經歷不同的挑戰，發現自己漂泊在外時才真正感受到生活的美好節奏。

