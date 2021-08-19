移加離港｜來自西班牙、中東與印度的移民學加拿大英語

口音是代表你懂得不止一種語言

現在我在一間加拿大公司做網上營銷的工作，本來只需用基本的英文應對我的工作，在網上打字並不需要用到許多的英文，只需要用到很多的網上翻譯軟件已經可以完全大半的工作，網上會議更有即時的AI提供字幕，在疫情下多數人都在家工作，科技已經令我克服了多數的語言問題，那麼自己的英文能力足夠應對日常生活不是已經很好嗎？對吧？

文：便當



但是我一直很害怕用英語對話。我來到加拿大這個多元文化的國家，才令我下定決心要改善好我的英文技巧。

加拿大英語不像英國腔那樣古典優雅，也不像美國腔那樣自由。加拿大有來自世界各地的不同族裔，所以會聽到不同的口音，對於我來說聽起來非常陌生。居住在韓國區的我日常生活幾乎只需用到基本的英語，這甚至沒有意識到自己英語有多爛。

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有一次我應考駕駛執照，駕照中心的職員們已經包含了西班牙口音、中東口音及印度口音，令我聽得非常困難。而這裡的戲院也沒有字幕，連英文字幕都沒有，英文的不足令我思考怎樣改善英文問題。

直到我開始認識到當地出生的CBC（加拿大出生的華人），他們許多父母都是第一代移民，所以他們在家中多數會使用中文溝通，但是因為成長的過程大部份都是使用英語，他們一般都是不太懂中文，他們最認識的中文就是乾炒牛河、蝦餃等港式食物名稱。跟他們相處還是要使用英語，可是跟他們說英語不但是一個很好的練習，也比起在香港說英語更自在，也不需要擔心口音的朋友，「口音是代表你懂得不止一種語言」。

在加拿大不少人都根本不使用英語都生活得不錯。在加拿大日常生活中，銀行、政府部門等等都有不少會廣東話的職員，但真正的移民必定要通過語言問題這一關，才能更容易地融入到加拿大當地生活及文化中。

（本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜便當，Year 3大學生，社交媒體重度上癮者，於2021年初夏果斷Quit U獨自移民到加拿大。身處異國他鄉，每天都經歷不同的挑戰，發現自己漂泊在外時才真正感受到生活的美好節奏。



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