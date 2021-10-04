Stone Balancing疊石以木頭替代？奈良品牌積木上環西街展覽

來自奈良的積木品牌Tumi-isi，設計出一種看似隨意切割的積木，概念取自「疊石」（Stone Balancing）藝術，這種「講求氣氛、感受和直覺」的藝術形式，從石頭到木頭以至海綿，遠離天然環境與河川，在戶內有更大發揮，「形態會因每次擺放的創造力、次序和選取而有所變化」，成為新興的禪修方式，亦吸引不少家長關注。

Tumi-isi首次來港參展，日本奈良工藝師以百年樹木製作的技術，展出黑柿木套裝版本、巨型海綿積木，亦有迷你市集角落，打開觀眾感官經歷，享受寧靜與禪意。

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日本奈良百年樹木配上天然有機顏色｜成就出一套歷久常新的玩具源於日本奈良東吉野村，A4 設計公司的Tumi-isi 平衡木品牌及其系列自2008 年出品以來一直大受歡迎，它以色彩繽紛的平衡木產品深入民心。Tumi-isi 每顆平衡積木均蘊含著百年歷史，都是奈良工藝師的工藝與故事。採用超過100 年的奈良吉野杉及檜木等木材，當中所有工序，從設計、刨削、打磨、塗上天然有機顏色、檢驗及包裝，都由當地職人全手工製作而成。



香港系列｜Tumi-isi 為Objective Hong Kong創作了一套帶有秋天紅葉色譜的香港系列，以暖和橙紅色為主，當中的薰黃色配上奪目的楓葉紅色，五種暖和色系相互配搭，正好讓人令人聯想起秋天紅葉不同變化的夢幻美景，更可凝造出室內的靜觀美感。這個版本在Objective 作全球獨家發售，只有在Objective 才能找得到這幀令我們在家中一隅也可以一睹滿懷秋意的風景。



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Objective x Tumi-isi 展覽



日期｜即日起至10月15日（逢星期一休息）

時間｜12:00 – 18:00

地址｜上環西街50街地下



關於Studio Adjective及 Objective Lifestyle Shop｜由 Emily Ho 及 Wilson Lee 所創立、以香港為根據地的 Studio Adjective 是一所多媒介的創意，以及獲得各大獎項的設計工作室。Studio Adjective 堅持履行以人為本的設計理念及策略，致力於以設計連繫各個社區及城市。Objective Lifestyle Shop 是一處「無憂」的選物空間，從各國搜羅蘊藏著深刻故事的原創設計品牌及家具。



鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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【世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】

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