香港貓｜隱身店舖櫥櫃瓶瓶罐罐　荷蘭攝影師野生捕獲

當荷蘭攝影師 Marcel Heijnen 某天在香港住處附近散步時，他注意到南北雜貨街的店裡常常有貓咪駐守，在櫃檯上睡覺、在門口觀察陌生人、窩在幾乎看不見的小角落。當時是 2015 年，身為資深貓奴的 Heijnen 剛移居香港，同時也是他幾十年生活中第一次少了貓咪的陪伴。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Shop Cats of Hong Kong》⠀

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於是，他開始與當地商店的店貓和牠們的主人交朋友，邊走邊拍照。不像某些店家會嚴厲驅趕附近的野貓，這些老闆慷慨收容牠們進自己店裡當招財貓對待，從藥材行、豬肉攤、麵粉批發商到燕窩專賣店，此書《Shop Cats of Hong Kong（香港鋪頭貓）》便是攝影師在街頭巷尾間探索的成果。⠀

在香港熙熙攘攘的傳統市場背景下，陳舊的貨架上擺滿了乾貨食糧，可愛的貓咪有時作為商店吉祥物脫穎而出，有時神秘地隱身在櫥櫃和瓶瓶罐罐之中。本書同步收錄澳大利亞詩人 Ian Row 創作的俳句故事，藉由與照片並列，直覺而俏皮地表達出貓咪的當下想法與設計對白。⠀

【moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 】

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