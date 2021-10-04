霓虹香港｜加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史

當人造光流如期流瀉，與日日降臨的夜色相輝映，無論頹圮或華麗，街景都散發出與白晝截然不同的奇異氛圍。加拿大攝影師 Greg Girard 不到 20 歲時，便對夜間人工照明留在彩色底片上的特殊美感產生興趣，其後陸續前往香港、東南亞、日本等地旅行或居住多年，在各個異鄉留下色彩綺麗的作品，直到 2011 年才重返家鄉。

文：moom bookshop ｜ 圖：《HK:PM, Hong Kong Night Life 1974-1989》⠀

我還是一介年輕攝影師時就認識香港了，後來在當地住了 15 年，而《HK:PM, Hong Kong Night Life 1974-1989》便攝於那些年間。1970、80 年代待在香港時，我看見的相片鮮少呈現出我熟悉、迷戀的城市面貌，尤其是夜景或不那麼令人嚮往的部分；唯一比較接近的視覺參考資料，就是當年的香港古惑仔電影。 Greg Girard

於是，Girard 試著自己拍出那座城市在心目中的模樣，走入街道、酒吧、夜總會，甚至摸索著爬上大樓屋頂，像一尾來自遙遠海域的魚，在鋪天蓋地的霓虹光海中，留下濕潤迷人的見證。

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照片大部分攝於灣仔和尖沙嘴的娛樂場所，Girard 單純希望以攝影師的身分在某個時刻捕捉香港特有的氣氛。睽違 30 年後，攝影師終於經由香港的 Asia One 出版此書《HK:PM, Hong Kong Night Life 1974-1989》，並請來香港導演許鞍華撰寫引言，讓昔年風情重新問世。

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Greg Girard 於 1955 年生於加拿大溫哥華，攝影職業生涯大多在亞洲度過，憑個人特色鮮明的拍攝手法，深入細究一整個地區在社會與物理層面的轉變。多年來在加拿大、芬蘭、香港、英國等地舉行多場個人及團體展出，代表作有動身前往亞洲久居前留下的故鄉身影《Under Vancouver 1972-1982》、關於日本的《Tokyo-Yokosuka 1976-1983》、《Hotel Okinawa》、與英國建築師 Ian Lambot 合著的《City of Darkness（黑暗之城：九龍城寨的日與夜）》、在新世紀來臨前拍下上海力圖重振摩登風貌的《Phantom Shanghai》，以及囊括各大洲旅行足跡的《In the Near Distance》等攝影書。

【moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 】

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