霓虹香港｜加拿大攝影師Greg Girard為香港保留15年影像歷史

當人造光流如期流瀉,與日日降臨的夜色相輝映,無論頹圮或華麗,街景都散發出與白晝截然不同的奇異氛圍。加拿大攝影師 Greg Girard 不到 20 歲時,便對夜間人工照明留在彩色底片上的特殊美感產生興趣,其後陸續前往香港、東南亞、日本等地旅行或居住多年,在各個異鄉留下色彩綺麗的作品,直到 2011 年才重返家鄉。

文:moom bookshop | 圖:《HK:PM, Hong Kong Night Life 1974-1989》⠀

我還是一介年輕攝影師時就認識香港了,後來在當地住了 15 年,而《HK:PM, Hong Kong Night Life 1974-1989》便攝於那些年間。1970、80 年代待在香港時,我看見的相片鮮少呈現出我熟悉、迷戀的城市面貌,尤其是夜景或不那麼令人嚮往的部分;唯一比較接近的視覺參考資料,就是當年的香港古惑仔電影。 Greg Girard

於是,Girard 試著自己拍出那座城市在心目中的模樣,走入街道、酒吧、夜總會,甚至摸索著爬上大樓屋頂,像一尾來自遙遠海域的魚,在鋪天蓋地的霓虹光海中,留下濕潤迷人的見證。

照片大部分攝於灣仔和尖沙嘴的娛樂場所,Girard 單純希望以攝影師的身分在某個時刻捕捉香港特有的氣氛。睽違 30 年後,攝影師終於經由香港的 Asia One 出版此書《HK:PM, Hong Kong Night Life 1974-1989》,並請來香港導演許鞍華撰寫引言,讓昔年風情重新問世。

Greg Girard 於 1955 年生於加拿大溫哥華,攝影職業生涯大多在亞洲度過,憑個人特色鮮明的拍攝手法,深入細究一整個地區在社會與物理層面的轉變。多年來在加拿大、芬蘭、香港、英國等地舉行多場個人及團體展出,代表作有動身前往亞洲久居前留下的故鄉身影《Under Vancouver 1972-1982》、關於日本的《Tokyo-Yokosuka 1976-1983》、《Hotel Okinawa》、與英國建築師 Ian Lambot 合著的《City of Darkness(黑暗之城:九龍城寨的日與夜)》、在新世紀來臨前拍下上海力圖重振摩登風貌的《Phantom Shanghai》,以及囊括各大洲旅行足跡的《In the Near Distance》等攝影書。

