萬聖節｜探險照片引8000人分享　台灣廢墟十八羅漢洞50年不變？

疫年確令萬聖節失色不少，世界各地蒲點近兩年掃興，香港別具特色的防疫措施亦曾令酒吧場所叫苦連天；今日儘管似有好轉，陰霾尚在，大家難以盡興，卻有網民在這個節日來臨前，開心分享恐怖廢墟照片。

來自台灣一位仁兄，就分享了一輯「十八羅漢洞」照片，是網上罕見的高清照，角度一流，事物仔細，帶領我們眼睛一遊萬聖節鬼屋似的洞穴。這個場所的建成，源於「發揚忠孝節義為主題的歷史人物」，製作用心，佈置得頗有心思——

布袋和尚、目蓮、達摩等佛教人物，或岳飛、花木蘭等人的歷史故事，令人心往神馳。在出口處上方崖壁，有一頭引人注目的大水牛塑像，可容納20公噸的水，是此地僅有的創作，非常獨特。 library.taiwanschoolnet.org

這個「十八羅漢洞」是在基隆市中正公園，據悉建於1971年，洞內有各種神像，本來不算太恐怖；可惜這洞關閉多時，日久失修，加上公園曾在1990年代受颱風破壞，好些頭像已有明顯傷痕，甚至甩頭毀壞，本來供人追思，今日則恐怖嚇人。

這批照片在截稿前已有8000人，效應引起網民追回名勝歷史與影片，亦有網民發揮創意，在每張照片下留言自擬圖片說明——

我以為是梵谷的作品

為何有人在船上JoJo立啦

他是不是在玩123木頭人

有十八羅漢洞助慶，亦可長知識，萬聖節來了，你快樂嗎？

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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