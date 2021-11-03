典亞藝博2021︱馮盈盈25萬賣出NFT　交易額居香港女藝員榜首

縱使面對疫情和颱風在展會期間帶來的各種挑戰，卻無阻第十七屆《典亞藝博》於10月7日順利開幕，並於10月11日圓滿結束。這個以匯聚古今中外藝術品聞名的藝博會，每年都在初秋舉辦，是亞洲數一數二的藝壇盛事。以下我們回顧藝博會的精彩作品。

圖：典亞藝博



第十七屆《典藝博2021》

知名古董展商再度攜手典亞藝博，當中Rossi & Rossi帶來喜馬拉雅和印度古董及藝術品，同時亦呈獻在美國工作與生活的西藏藝術家Tenzing Rigdol （1982年生） 創作之當代藝術。這尊極為優雅的佛首是犍陀羅藝術的傑作，弓形嘴巴、直鼻、重眼瞼細長眼、高甕的敏感造型的臉龐，捲曲的髮綹拉起並繫在烏什尼沙（Ushnisha音譯，又稱「肉髻」，指佛陀頭頂上隆起的肉叢）上。雕刻家的手工達到的高度細節而備受推崇，因此通常給最重要的人物雕刻。

今年，瑞斯帝中國藝術帶來著名柯克諾頓（Kirknorton）古代玉器收藏，這些玉器大多於1970-1980年代由英國律師柯克諾頓先生購於香港。那時他年僅25歲，隻身來到東方，對玉器一見鍾情。後來，他將自己的興趣擴展至銅器、陶器、繪畫和家居等等，但對玉器─特別是其中動物造型作品的喜愛始終如一，這些動物造型的玉器也成為這個收藏的重中之重。

香港的研木得益與來自英國的Nicholas Grindley及台北/上海的松蔭藝術合作，向觀眾呈獻了一個優雅的展覽。

特首林鄭月娥來臨《典亞藝博2021》欣賞藝術品。

因應旅遊限制，研木得益與兩家海外及大中華區的遙距參展藝廊展開獨一無二的合作。其中Nicholas Grindley與研木得益均專注於中國傳統明清家具，而松蔭藝術則為之注入當代水墨書法與繪畫元素。

Maria Kiang與88 Gallery的中西古今藝術結合，充份顯示出跨界收藏的魅力。

Maria Kiang中國藝術呈獻珍稀的中國文房雅玩，同時與88 Gallery合作策展，後者專注於頂級現代設計作品，兩者融合帶來驚喜。其他參展藝廊包括專營古代中國藝術的匯寶閣；而吉慶堂則展出高質量中國宮廷瓷器及重要的中國古代藝術珍品，都是值得細味的經典作品。

另外，今年藝博會也迎來多間香港知名當代畫廊，當中包括 Lucie Chang Fine Arts，巧妙地以古董家具與當代藝術結合。畫廊負責人常悅表示: 「當我決定要參加這次博覽會時，我就打算策劃一個當代結合古典的展覽來玩一玩。一邊可以看到我們一直代理的日韓藝術家的Graffiti 和pop的作品；另一方面也有古董黃花梨的家具、古代瓷器和沉香等，加上這次展出了九龍皇帝曾灶財的作品，也有很多的潮玩， 這樣的策劃是想向觀眾呈獻一種生活的狀態吧！長輩們可能會比較喜歡古董，而年輕人則偏好潮玩，但是兩者是可以很可諧的在一個空間裡面呈獻出來的，是結合了我們的生活模式，也是我生活和工作的一個狀態，希望藉此能跟大家分享。」

Lucie Chang Fine Arts 精心佈局， 把古典與當代藝術品結合，沒有絲毫違和感。

今屆典亞藝博其中一項焦點，是首次推出將古董藝術與NFT結合的交易展區，推出作品包括藝人馮盈盈設計的「晶．凝」水晶手鍊、本港著名漫畫家曹志豪（Jerry）作品「觀想」和動畫師張小踏 （StepC）作品「脈」，最終馮盈盈以7.92枚以太幣（248,000港元，以截稿日計算）售出整個NFT項目，而Jerry和StepC則各以0.45枚以太幣（ 14,000港元，以截稿日計算）售出作品，以現在匯率計算馮盈盈是現時香港首個女藝人售出個人NFT作品金額第一位。

數據來源： 綜合網上資料、OpenSea、Rarible • 以交易當日匯率換算價格，圖表為今年10月7日下午四時數據，當時一個以太幣相等2.7萬港元，一個幣安幣相等3,453港元。 （ 資料圖片）

今屆典亞藝博依然給觀眾帶來精彩的展品，雖然展會已經結束，觀眾仍可留意其網站繼續關注展會資訊及展商的作品。